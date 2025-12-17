search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 00:17
ΚΟΣΜΟΣ

17.12.2025 22:37

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών – Στα χέρια χάκερ «εξαιρετικά ευαίσθητα» αρχεία

17.12.2025 22:37
Ένας ύποπτος συνελήφθη για την κυβερνοεπίθεση στους διακομιστές (servers) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, κατά την οποία χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε «εξαιρετικά ευαίσθητα» αρχεία – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αφορούσαν ποινικά μητρώα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εισαγγελία, ο συλληφθείς είναι 22 ετών, γνώριμος στις διωκτικές Αρχές, αφού είχε καταδικαστεί πρόσφατα για ανάλογα εγκλήματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας ήταν πιο σοβαρή από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. «Πριν από λίγες ημέρες είπα ότι δεν γνωρίζαμε εάν είχαν υπάρξει παραβιάσεις ή όχι. Τώρα γνωρίζουμε ότι υπήρξαν παραβιάσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε την έκτασή τους», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info.

Ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας, καθώς κωδικοί που επιτρέπουν την πρόσβαση σε προστατευμένα αρχεία φέρονται να κοινοποιήθηκαν μέσω παραβιασμένων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιτρέποντας σε χάκερ να δράσουν ανενόχλητοι.

Άγνωστη η κλίμακα της κυβερνοεπίθεσης

Μια ομάδα χάκερ ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι έκλεψε προσωπικά δεδομένα που αφορούσαν 16 εκατομμύρια πολίτες.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε πως ο ισχυρισμός αυτός δεν ισχύει, ενώ παρέμεινε επιφυλακτικός εν αναμονή της ολοκλήρωσης της απογραφής των αρχείων. «Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν εξαχθεί εκατομμύρια δεδομένα… Αλλά παραμένω πολύ επιφυλακτικός σχετικά με την έκταση» της κυβερνοεπίθεσης, δήλωσε ο Λοράν Νουνιές.

