search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 22:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 22:04

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 30 δισ. ευρώ για την πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

17.12.2025 22:04
netanyahu-dikastirio

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι έδωσε το «πράσινο φως» για τη μεγάλη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, μια σύμβαση ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Σήμερα, ενέκρινα τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην ιστορία του Ισραήλ, ύψους 112 δισ. σέκελ» είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Η συμφωνία επιτεύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Chevron και, από το συνολικό ποσό, τα 58 δισ. σέκελ (περίπου 15,3 δισ. ευρώ) θα καταλήξουν στα κρατικά ταμεία» πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου στην ιστορία του Ισραήλ

«Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής (φυσικού αερίου) στην ιστορία του Ισραήλ», σχολίασε από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κόεν.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η συμφωνία θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και να ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση στην Αίγυπτο, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, αφού η δική της παραγωγή δεν κάλυπτε τη ζήτηση.

Η παραγωγή της Αιγύπτου άρχισε να μειώνεται το 2022, αναγκάζοντας τη χώρα να εγκαταλείψει το σχέδιό της να γίνει περιφερειακός κόμβος εφοδιασμού. Έκτοτε, έχει στραφεί στο Ισραήλ για να καλύψει τις ανάγκες της.

Διαβάστε επίσης:

Τι συνέβη στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν πριν τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του από τον γιο τους

Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

Ιταλία-Γαλλία: «Πρόωρη» η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Nα αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των αγροτών μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kyvernoepithesi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών – Στα χέρια χάκερ «εξαιρετικά ευαίσθητα» αρχεία

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι όλοι οι κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας από την Κρήτη

E0A0815-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Citroen Berlingo επιστρέφει σπίτι του για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του HVO Aurora Trial

1-9
ADVERTORIAL

Η υπευθυνότητα ως δέσμευση των παρόχων τυχερών παιγνίων και ως στάση ζωής στην καθημερινότητα όλων

netanyahu-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 30 δισ. ευρώ για την πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 22:41
kyvernoepithesi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών – Στα χέρια χάκερ «εξαιρετικά ευαίσθητα» αρχεία

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι όλοι οι κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας από την Κρήτη

E0A0815-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Citroen Berlingo επιστρέφει σπίτι του για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του HVO Aurora Trial

1 / 3