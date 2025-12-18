Τραμπ για τις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Πλησιάζουν σε κάτι – Ελπίζω το Κίεβο να κινηθεί γρήγορα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Αμερικανών διαπραγματευτών με Ρώσους αξιωματούχους αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει πως οι συνομιλίες «πλησιάζουν σε κάτι» και πρόσθεσε, μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο: «Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα».
Νωρίτερα, το Κρεμλίνο εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται καθώς σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.
Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, εάν επιτευχθεί, θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
