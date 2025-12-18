Τραμπ για τις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Πλησιάζουν σε κάτι – Ελπίζω το Κίεβο να κινηθεί γρήγορα»

Στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Αμερικανών διαπραγματευτών με Ρώσους αξιωματούχους αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει πως οι συνομιλίες «πλησιάζουν σε κάτι» και πρόσθεσε, μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο: «Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα».

Трамп заявил, что рассчитывает на быстрые действия Киева по урегулированию конфликта на Украине. Он допустил, что вскоре могут быть достигнуты договоренности:https://t.co/uPdrgqsMba pic.twitter.com/Wb89PrXlVI — ТАСС (@tass_agency) December 18, 2025

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται καθώς σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.

Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, εάν επιτευχθεί, θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

