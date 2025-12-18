Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Ανήκει σε πρώην οδηγό της NASCAR

Συναγερμός σήμανε στη Βόρεια Καρολίνα για τη συντριβή μικρού αεροσκάφους, τύπου Cessna.

Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος, ούτε ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

A Cessna Citation II private jet has crashed while attempting to land at Statesville Regional Airport, North Carolina, authorities have reported 5 fatalities of the 6 onboard.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/Lasw70NMAu — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 18, 2025

Το αεροσκάφος ανήκει στον Γκρεγκ Μπίφλε πρώην οδηγό αγώνων της NASCAR.

