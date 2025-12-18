Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Ανήκει σε πρώην οδηγό της NASCAR

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στη Βόρεια Καρολίνα για τη συντριβή μικρού αεροσκάφους, τύπου Cessna.
Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος, ούτε ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.
Το αεροσκάφος ανήκει στον Γκρεγκ Μπίφλε πρώην οδηγό αγώνων της NASCAR.
