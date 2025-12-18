search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 20:21
ΚΟΣΜΟΣ

18.12.2025 18:31

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σκοπεύει να συμμορφωθεί με την απαίτηση του Βελγίου και να διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η ρωσική κεντρική τράπεζα στη Γερμανία για την υποστήριξη της Ουκρανίας, μετέδωσε πριν από λίγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ρωσικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή δανείων έως και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια. Μακροπρόθεσμα, το ποσό αυτό θα μπορούσε να φτάσει τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η Ρωσία θα πάρει πίσω τα χρήματά της μόνο εάν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία μετά το τέλος του επιθετικού της πολέμου.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει έως τώρα αποκαλύψει το ακριβές ποσό των χρημάτων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στη Γερμανία. Η μόνη δημόσια δήλωση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα είναι ότι περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν παγώσει ή ακινητοποιηθεί σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό περιλαμβάνει παγωμένα κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που ανήκουν σε καταχωρημένα άτομα ή οντότητες, καθώς και «ξένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που υπόκεινται σε απαγόρευση συναλλαγών».

Ο καγκελάριος Μερτς και πολλοί άλλοι κορυφαίοι πολιτικοί της ΕΕ ελπίζουν ότι το σχέδιο μπορεί να εγκριθεί στην τελευταία τακτική σύνοδο κορυφής της ΕΕ του έτους. Σε περίπτωση που τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια χρειαστεί απροσδόκητα να αποδεσμευτούν, ως αποτέλεσμα π.χ. διεθνών δικαστικών αποφάσεων ή διακανονισμών, το σχέδιο ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα παρέχουν εγγυήσεις που θα επιτρέπουν στα επηρεαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποπληρώσουν αμέσως τα κεφάλαια στη Ρωσία. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο να παρουσιαστεί στους πολίτες της ΕΕ από ό, τι η έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους ειδικά για την Ουκρανία.

Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσαν σήμερα το απόγευμα σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ότι υπήρξε πρόοδος και ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο τους.

