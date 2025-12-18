Κρεμλίνο: Στο ναδίρ οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αλλά μπορούν ακόμη να αποκατασταθούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται καθώς σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.
Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, εάν επιτευχθεί, θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
Η Ρωσία εξόπλισε μια ταξιαρχία με νέους πυραύλους Oreshnik
Δάνειο για επανορθώσεις στην Ουκρανία με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας υπό όρους προωθεί η ΕΕ σύμφωνα με προσχέδιο
Πρόοδο «βλέπει» ο Τουσκ στις συνομιλίες της ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία μέσω της αρπαγής των ρωσικών κεφαλαίων
