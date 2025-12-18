Κρεμλίνο: Στο ναδίρ οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αλλά μπορούν ακόμη να αποκατασταθούν

Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται καθώς σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, εάν επιτευχθεί, θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

