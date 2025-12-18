Η Ρωσία εξόπλισε μια ταξιαρχία με νέους πυραύλους Oreshnik

Η Ρωσία σχημάτισε φέτος μια στρατιωτική ταξιαρχία εξοπλισμένη με τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του αρχηγού του γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, σε ενημέρωση ξένων στρατιωτικών ακολούθων την Πέμπτη.

Η Ρωσία εκτόξευσε τον πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καυχηθεί ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και έχει καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν είναι εξοπλισμένος με συμβατική κεφαλή.

