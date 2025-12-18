search
ΚΟΣΜΟΣ

18.12.2025 17:35

Η Ρωσία εξόπλισε μια ταξιαρχία με νέους πυραύλους Oreshnik

18.12.2025 17:35
oreshnik
φωτο αρχείου

Η Ρωσία σχημάτισε φέτος μια στρατιωτική ταξιαρχία εξοπλισμένη με τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του αρχηγού του γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, σε ενημέρωση ξένων στρατιωτικών ακολούθων την Πέμπτη.

Η Ρωσία εκτόξευσε τον πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καυχηθεί ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και έχει καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν είναι εξοπλισμένος με συμβατική κεφαλή.

MITSOTAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», ισχυρίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

vrixelles xaos agrotes – new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις Βρυξέλλες: Δακρυγόνα και αντλίες νερού από την αστυνομία, με τρακτέρ και… πατάτες απαντούν οι αγρότες (Photos/Video)

christmas
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Συμβουλές για ασφαλή αγορά τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και λιγότερη σπατάλη

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

