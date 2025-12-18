Πρόοδο «βλέπει» ο Τουσκ στις συνομιλίες της ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία μέσω της αρπαγής των ρωσικών κεφαλαίων

Το παζλ της χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία επιχειρούν να λύσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, με τα κράτη μέλη να εκφράζουν ενστάσεις και τη Ρωσία να απειλεί με αγωγές.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στις διαβουλεύσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τα ρωσικά assets, με την αξιοποίηση τους να αναδεικνύεται ως η μοναδική ρεαλιστική επιλογή, καθώς, όπως επισήμανε εναλλακτικές λύσεις, όπως ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός, δεν διαθέτουν την αναγκαία πολιτική στήριξη.

Here's latest 👇



– EU leaders agreed at summit in Brussels to work on option of financing Ukraine in 2026 and 2027 through use of frozen Russian assets rather than joint EU borrowing, Poland's PM Tusk says

– Ukrainian President Zelenskyy says he told European partners that his… pic.twitter.com/r2p0o3C6w9 — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 18, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες να εργαστούν πάνω στο ενδεχόμενο χρηματοδότησης της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027 μέσω της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ, υπάρχει πλέον συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών να αναζητηθεί λύση χρηματοδότησης που θα βασίζεται στη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν δεσμευτεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε ξεκάθαρα μετά από μια καμπή. Η καμπή αυτή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν πως αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία είναι δικαιολογημένη και καλή για την Ευρώπη», ανέφερε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες χώρες «θα παλέψουν μέχρι τέλους για να εξασφαλίσουν τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις για τον εαυτό τους».

Όπως τόνισε, η δήλωση υπέρ της χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη γίνει και «δεν πιστεύω ότι κάποιος θα υπαναχωρήσει» από αυτή τη γραμμή, ακόμη κι αν οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες.

Από τα περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, τα 185 δισ. ευρώ βρίσκονται στο βελγικό αποθετήριο τίτλων Euroclear. Το Βέλγιο εκφράζει έντονες ανησυχίες ότι ενδέχεται να βρεθεί στο στόχαστρο ρωσικών νομικών ή χρηματοοικονομικών αντιποίνων, εφόσον προχωρήσει η αποδέσμευση των κεφαλαίων για ευρωπαϊκό σχέδιο στήριξης της Ουκρανίας.

«Έχουμε μπροστά μας πολλές τεχνικές συζητήσεις, επειδή οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ρωσικών οικονομικών αντιποίνων στο μέλλον, κυρίως το Βέλγιο, αλλά όχι μόνο, αναζητούν διασφαλίσεις», δήλωσε ο Τουσκ.

«Η αξιοποίηση του λεγόμενου δημοσιονομικού περιθωρίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμπνέει ενθουσιασμό στις βασικές χώρες της Ένωσης, επομένως δεν διακρίνω προοπτική για σχέδια που θα βασίζονταν στη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αντίθετα, θα κινηθούμε προς ένα δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και θα επικεντρωθούμε στην παροχή εγγυήσεων προς τις χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως το Βέλγιο, ώστε να αισθάνονται ότι οι εγγυήσεις αυτές είναι ουσιαστικές», δήλωσε.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με το πολιτικό μήνυμα να έχει δοθεί, αλλά τις τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες να παραμένουν το μεγάλο ζητούμενο.

Ζελένσκι: Ανοιχτή η Ουκρανία σε κάθε μορφή χρήσης των παγωμένων ρωσικών assets

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποδεχθεί οποιοδήποτε σχήμα της επιτρέπει να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμεύσει οι σύμμαχοί της, ωστόσο η υφιστάμενη πρόταση χορήγησης δανείου αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή, δήλωσε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν για να αποφασίσουν το μέλλον των συγκεκριμένων κεφαλαίων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε το ζήτημα με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος αντιτίθεται στο ισχύον σχέδιο αξιοποίησης των ρωσικών assets ως εγγύηση για τη χορήγηση μεγάλου δανείου προς την Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον Τραμπ, δήλωσε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και μπορούν πραγματικά να σταματήσουν τον Πούτιν. Και σε αυτό βασίζομαι». «Βασίζομαι στην πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες», επανέλαβε.

«Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν περισσότερο ρόλο διαμεσολαβητή, είναι αλήθεια, διαμεσολαβούν περισσότερο ανάμεσα σε εμάς, αλλά εγώ θέλω πραγματικά να κάνουν πολύ περισσότερα βήματα για να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία», πρόσθεσε.

«Είχαμε μια καλή συζήτηση, καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος για τη συνάντησή του με τον Βέλγο πρωθυπουργό, εκφράζοντας κατανόηση για τις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τους κινδύνους.

«Είναι σημαντικό ότι στέλνει μηνύματα» πως πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτή τη σύνοδο, πρόσθεσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Απαντώντας σε ερώτηση του Politico σχετικά με την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή την εβδομάδα στο Βερολίνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ευαίσθητα ζητήματα που παραμένουν άλυτα.

Πρώτον, «το Ντονμπάς είναι το ζήτημα που δεν έχει λυθεί. Έχουμε διαφορετικές απόψεις», είπε. Δεύτερον, «ο πυρηνικός σταθμός που κατέλαβαν οι Ρώσοι δεν λειτουργεί, έχει καταστραφεί. Όμως πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να παράγει ενέργεια. Είναι ο δικός μας σταθμός, είναι δικαίωμά μας. Αυτό το ζήτημα δεν έχει λυθεί».

Τρίτον, πρέπει να επιλυθεί «το ζήτημα των χρημάτων» — και εδώ όλα εξαρτώνται από την ΕΕ. «Πιστεύουμε ότι αυτοί (σ.σ. η Ρωσία) θα κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης την ανάγκη για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας: «Πιστεύω ότι το τέλος του πολέμου συνδέεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας, γιατί χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει πραγματικό τέλος. Θα υπάρξουν κάποιες παύσεις και μετά η Ρωσία, αν είναι έτοιμη, θα επιστρέψει με νέα επιθετικότητα. Θα επιστρέψει».

