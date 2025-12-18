Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει και ρόλο… αρχιτέκτονα σε ιστορικά κτίρια της Ουάσινγκτον.

Ο πρώην εργολάβος ακινήτων ξεκίνησε στρώνοντας πλακόστρωτο πάνω στο γρασίδι στον Κήπο των Ρόδων για να διευκολύνει τις γυναίκες με ψηλά τακούνια, κάνοντας μαρμάρινο το μπάνιο του Υπνοδωματίου Λίνκολν και κατεδαφίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα για να χτίσει μια αίθουσα χορού.

Φαίνεται όμως ότι έχει «βάλει στο μάτι» και άλλα ιστορικά ομοσπονδιακά κτίρια της Ουάσιγκτον, προκαλώντας νομικές προσφυγές και αντιπαραθέσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα όρια της προεδρικής εξουσίας.

Ο «μπογιατζής» του Εκτελεστικού Κτιρίου Άιζενχαουερ

Ιδιαίτερη ένταση προκλήθηκε όταν ο πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να βάψει στα λευκά το Εκτελεστικό Κτίριο Άιζενχαουερ, ένα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα δίπλα στον Λευκό Οίκο. Οργανώσεις προστασίας ιστορικών μνημείων κατέθεσαν αγωγές, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες και ότι το έργο ενδέχεται να παραβιάζει ομοσπονδιακούς νόμους που αφορούν τη διατήρηση ιστορικών κτιρίων. Παράλληλα, ειδικοί επισήμαναν ότι η βαφή της γρανιτένιας πρόσοψης θα μπορούσε να προκαλέσει φθορές στο υλικό.

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών προέκυψαν επίσης αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει την κατεδάφιση ή τη ριζική αναδιαμόρφωση και άλλων ιστορικών ομοσπονδιακών κτιρίων στην Ουάσιγκτον.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Ομοσπονδιακό Κτίριο Wilbur J. Cohen και κτίρια που στεγάζουν τοιχογραφίες μεγάλης ιστορικής αξίας από την περίοδο του New Deal.

Κτίριο Wilbur. J Cohen – Photo: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου

Οι πληροφορίες αυτές βασίστηκαν σε ένορκες καταθέσεις πρώην αξιωματούχων και προκάλεσαν ανησυχία σε ιστορικούς τέχνης.

Παράλληλα, κατατέθηκε αγωγή και για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, με το επιχείρημα ότι απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο και τις αρμόδιες ομοσπονδιακές επιτροπές. Δικαστής δήλωσε ότι δεν προτίθεται προς το παρόν να διακόψει άμεσα το έργο, προειδοποίησε όμως την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε εργασίες που θα δημιουργούσαν τετελεσμένα πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, όπως σημειώνει η Wall Street Journal.

Η ιστορική τοιχογραφία «The Meaning of Social Security» του Ben Shahn – Photo:. Carol Highsmith/Library of Congress

Η ιστορική τοιχογραφία «The Security of the People» του Seymour Fogel – Photo: Carol Highsmith/Library Of Congress

Στο παρελθόν κι άλλοι πρόεδροι αντιμετώπισαν αντιδράσεις για παρεμβάσεις στον Λευκό Οίκο.

Ο Χάρι Τρούμαν είχε συναντήσει αντίσταση από το Κογκρέσο το 1948 όταν πρόσθεσε μπαλκόνι στο κτίριο, ενώ ο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ είχε δεχθεί κριτική για την επέκταση της Ανατολικής Πτέρυγας με χρήση στρατιωτικών κονδυλίων.

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι και σήμερα, τα δικαστήρια και οι αρμόδιοι ομοσπονδιακοί φορείς καλούνται να αποφανθούν αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν τα έργα.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να καθορίσουν όχι μόνο την τύχη των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αξιολογούνται μελλοντικές αλλαγές στα ιστορικά κτίρια της αμερικανικής πρωτεύουσας.

