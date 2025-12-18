Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

Ενοχο για τη δηλητηρίαση 30 ασθενών, 12 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, έκρινε το Κακουργιοδικείο του Ντουμπς της Γαλλίας τον αναισθησιολόγο Φρεντερίκ Πεσιέ καταδικάζοντας τον σε ισόβια κάθειρξη.

Ο Φρεντερίκ Πεσιέ, 53 ετών, που κάποτε θεωρούνταν από τους συναδέλφους του ως «αστέρας – αναισθησιολόγος» τον οποίο οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως «Δρα Θάνατο», κρίθηκε ένοχος για 30 εκ προθέσεως δηλητηρίάσεις σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας ως κορυφαίος γιατρός στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της υπόθεσης, πρόκειται για «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία», ο οποίος, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του γιατρού, επέλεγε «τη χορήγηση φαρμάκων για να σκοτώνει».

Ο ίδιος ο αναισθησιολόγος αρνήθηκε κατηγορηματικά την ενοχή του λέγοντας ότι δεν είναι δηλητηριαστής και ζήτησε την αθώωση του, ενώ ο δικηγόρος του αμφισβήτησε τα αποδεικτικά στοιχεία.

🔴 La perpétuité pour Frédéric Péchier



L’anesthésiste de Besançon a été reconnu coupable de 30 empoisonnements, dont 12 mortels ➡️ https://t.co/nA3SPU7ite pic.twitter.com/f51v5fKuB5 — Le Parisien (@le_Parisien) December 18, 2025

Για να καταλήξει ωστόσο σε αυτή την ετυμηγορία το γαλλικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ξεχωριστά για καθεμία από 30 περιπτώσεις δηλητηρίασης —12 θύματα πέθαναν και 18 επέζησαν—, οι οποίες διαπράχθηκαν μεταξύ 2008 και 2017 σε δύο ιδιωτικές κλινικές στη Μπεζανσόν, σε ασθενείς ηλικίας από 4 έως 89 ετών. Και στις 30 περιπτώσεις αναισθησιολόγος ήταν ο καταδικασθείς γιατρός.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εισαγγελία, ο αναισθησιολόγος Πεσιέ, χωρίς καμμία αμφιβολία, μόλυνε ορούς με κάλιο, τοπικά αναισθητικά, αδρεναλίνη και ηπαρίνη για να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή ή αιμορραγία σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία από συναδέλφους του.

Στόχος του, σύμφωνα με την εισαγγελία, ήταν να «βλάψει ψυχολογικά» τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με τους οποίους βρισκόταν σε σύγκρουση και να «ικανοποιήσει τη δίψα του για εξουσία».

Σε κάποιες πειρπτώσεις ο Péchier παρενέβη για να επαναφέρει στη ζωή ασθενείς που είχε δηλητηριάσει, προκειμένου να παριστάνει τον ήρωα.

🇫🇷 – The Doubs Assize Court in Besançon, France, sentenced anesthesiologist Frédéric Péchier to life imprisonment with a 22 year minimum term before parole eligibility for poisoning 30 patients in two clinics between 2008 and 2017. He was found guilty on all counts and… pic.twitter.com/6DEtDS38bG — EuroWatcher – News for you (@EuroWatcherEUW) December 18, 2025

Η εισαγγελέας Κριστίν ντε Κουραίζ δήλωσε ότι ο Πεσιέ ήταν ένας «κατά συρροή δολοφόνος» που ήταν «εξαιρετικά διεστραμμένος» και είχε παραποιήσει τα σακουλάκια παρακεταμόλης ή τα σακουλάκια αναισθησίας των συναδέλφων του για να δηλητηριάσει ασθενείς, προκαλώντας καρδιακές προσβολές.

Η Curraize είπε ότι ο Péchier είχε «ανάγκη για εξουσία». Το δικαστήριο άκουσε ότι δηλητηρίαζε ασθενείς για να αντιμετωπίσει τα δικά του συναισθήματα ανεπάρκειας και απογοήτευσης. Η δολοφονία είχε γίνει «τρόπος ζωής», είπε η Curraize.

Σύμφωνα με ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, ο αναισθησιολόγος είναι μία διαταραγμένη προσωπικότητα που ήθελε «να σταματούν οι καρδιές» και για τον οποίο «η ζωή του ασθενούς δεν είχε σημασία».

«Αυτό επιτρέπει σε κάποιον να ρυθμίζει τις εσωτερικές του εντάσεις και να ανακτήσει μια μορφή ισορροπίας… Κάποιος μπορεί στη συνέχεια να συνεχίσει την κανονική του ζωή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», ανέφερε στο Δικαστήριο ή ψυχοεγκληματολόγος Πεγκί Αλιμάν, σημειώνοντας πως μια τέτοια διπλή προσωπικότητα απαιτεί αυτό που ονομάζεται «σχίσμα», ένα είδος «ψυχολογικού αμυντικού μηχανισμού» που αρθρώνεται μεταξύ ενός «εαυτού» προσαρμοσμένου στην κοινωνία και ενός τραυματισμένου, ασταθούς και θαμμένου «εαυτού», από τον οποίο «μπορεί να βλαστήσει το αδιανόητο». «Το πρώτο αγνοεί την ύπαρξη του δεύτερου και αυτά τα δύο μέρη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συναντηθούν», υπογράμμισε η εγκληματολόγος, ενώ συνάδελφος της έκανε λόγο για «μια ισχυρή ρήξη τύπου Δρ. Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ».

