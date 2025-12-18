search
ΚΟΣΜΟΣ

18.12.2025 12:25

Βρυξέλλες: Σοβαρά επεισόδια και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (live)

farmers_new

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων ξέσπασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στις Βρυξέλλες, έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας μείωση του κόστους παραγωγής και αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Δείτε live εικόνα από το κέντρο των Βρυξελλών:

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού, ενώ οι αγρότες πέταξαν αντικείμενα.

Παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο των Βρυξελλών, καθώς ταυτόχρονα διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής με την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η κινητοποίηση φαίνεται να αιφνιδίασε τις αρχές, καθώς οι αγρότες έφτασαν με περίπου 400 τρακτέρ από το βράδυ της Τετάρτης (17/12).

Συνολικά αναμένονται 7.000 αγρότες από 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 40 οργανώσεις συνολικά.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία οι αγρότες θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ.

Επίσης, οι αγρότες ζητούν επίσης «απλούστευση κανονισμών, καλύτερη ασφάλεια δικαίου και δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις της παραγωγής».

Τέλος, σημειώνεται πως μέρος των αιτημάτων των αγροτών αφορά και τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν στήριξη στο κόστος παραγωγής.

