search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 10:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 09:43

Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

18.12.2025 09:43
spaghetti new

«Στα μαχαίρια» βρίσκονται οι βρετανικοί Times με τους εκπροσώπους της ιταλικής κουζίνας, σχετικά με τη διάσημη συνταγή «cacio e pepe» και την… UNESCO.

Η διαμάχη ξεκίνησε το καλοκαίρι, όταν ο βρετανικός ιστότοπος Good Foodμε στενούς δεσμούς με το BBC – περιέγραψε ως εύκολη και γρήγορη μια παραλλαγή της συνταγής «cacio e pepe», που εκτός από ζυμαρικά, πιπέρι και τυρί πεκορίνο, περιλαμβάνει και βούτυρο.

Οι Ιταλοί εστιάτορες είχαν βιώσει τότε την πρόταση αυτή ως σοβαρή προσβολή της αυθεντικής συνταγής και είχαν απαιτήσει άμεση διόρθωση.

Το νέο επεισόδιο του βρετανο-ιταλικού γαστρονομικού πολέμου παίχτηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν ο κριτικός γαστρονομίας Ζιλ Κόρεν έγραψε στους Times κατά της κίνησης της UNESCO να αναγνωρίσει την ιταλική κουζίνα ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά για την ανθρωπότητα.

Times: «Απάτη» ο τρόπος προώθησης της ιταλικής κουζίνας

Ο Κόρεν μίλησε για «απάτη» της ιταλικής κουζίνας, αντιμετωπίζοντας με ειρωνικό ύφος τον τρόπο με τον οποίο έχει προωθηθεί διεθνώς, ιδίως μετά την αναγνώριση από την UNESCO.

Στο δημοσίευμα της ιστορικής βρετανικής εφημερίδας, που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ο συντάκτης υποστήριξε ότι το σύνολο της ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχει χτιστεί διεθνώς και ότι η βρετανική κουζίνα αξίζει περισσότερο να αναγνωριστεί για την πολιτιστική της συνεισφορά.

Ιταλοί εστιάτορες: Απάτη είναι η fake «cacio e pepe»

Ο Κόρεν μάλλον γνώριζε πως το δημοσίευμα θα λειτουργούσε σαν «βόμβα» στην περηφάνια της ιταλικής γαστρονομίας αλλά παρ’ όλα αυτά «την πέταξε».

Η απάντηση ήταν άμεση και ήρθε από την ένωση ιταλικών εστιατορίων Confesercenti και την Ιταλική Ακαδημία Ζυμαρικών (Accademia Italiana della Pasta), μέσω του προέδρου τους, Κλαούντιο Πίκα.

Τι είπε ο Πίκα; Πως η πραγματική «απάτη» δεν είναι η ιταλική κουζίνα, αλλά η εκδοχή της «cacio e pepe» με την προσθήκη κρέμας, την οποία ορισμένοι σερβίρουν και προβάλλουν ως αυθεντική.

«Φαίνεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ”χωνέψει” την αναγνώριση της ιταλικής κουζίνας ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά», σχολίασε ο Πίκα. «Η cacio e pepe με κρέμα που εμφανίζεται ως παραδοσιακή είναι η πραγματική απάτη – και μάλιστα εδώ στην Ιταλία αποκαλύφθηκε και συνοδεύτηκε από συγγνώμες».

Οι Ιταλοί καλούν πάλι τον Κάρολο να φάει αυθεντική «cacio e pepe»

Οι Ιταλοί εστιάτορες και γαστρονομικοί φορείς διαμαρτύρονται έντονα και θέτουν ζήτημα σεβασμού προς την ίδια την UNESCO, που αξιολόγησε ως μνημείο άυλης πολιτιστικής κληρονομίας την ιταλική κουζίνα.

Ο Πίκα μάλιστα, με μια δόση χιούμορ, κάλεσε τον βασιλιά Κάρολο να επισκεφθεί πάλι τη Ρώμη και να δοκιμάσει μια γνήσια, παραδοσιακή cacio e pepe – χωρίς κρέμα φυσικά – ώστε να κατανοήσει την ουσία της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας.

Η ιταλική κουζίνα αποτελεί δομικό στοιχείο της εξαγώγιμης ιταλικής κουλτούρας και φυσικά του ιταλικού τουριστικού προϊόντος, συνεπώς οι Ιταλοί δεν δέχονται παραλλαγές που χρησιμοποιούν τα δικά τους ονόματα. Για μία ακόμη φορά απέδειξαν ότι… περιμένουν στη γωνία όποιον τολμήσει να τους αμφισβητήσει.

Διαβάστε επίσης

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία – Ανησυχία για τον αριθμό των κρουσμάτων

ΗΠΑ: Αναζητείται δεύτερος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
frago new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τρεις κατηγορίες ρύθμισης – Παραδείγματα

tsipras patra 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

plaques_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ντροπιαστικές πλακέτες του Τραμπ για τους πρώην προέδρους – Αποθέωση για τον… εαυτό του, «χολή» για Μπάιντεν και Ομπάμα (photos/videos)

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Λουκέτο από γονείς για να μην γίνει νέα κατάληψη στο σχολείο που έγινε το μαχαίρωμα – Στη φυλακή η 16χρονη (video)

nikos_pappas_evrovouleytis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 10:06
frago new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τρεις κατηγορίες ρύθμισης – Παραδείγματα

tsipras patra 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

plaques_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ντροπιαστικές πλακέτες του Τραμπ για τους πρώην προέδρους – Αποθέωση για τον… εαυτό του, «χολή» για Μπάιντεν και Ομπάμα (photos/videos)

1 / 3