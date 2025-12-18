Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

«Στα μαχαίρια» βρίσκονται οι βρετανικοί Times με τους εκπροσώπους της ιταλικής κουζίνας, σχετικά με τη διάσημη συνταγή «cacio e pepe» και την… UNESCO.

Η διαμάχη ξεκίνησε το καλοκαίρι, όταν ο βρετανικός ιστότοπος Good Food – με στενούς δεσμούς με το BBC – περιέγραψε ως εύκολη και γρήγορη μια παραλλαγή της συνταγής «cacio e pepe», που εκτός από ζυμαρικά, πιπέρι και τυρί πεκορίνο, περιλαμβάνει και βούτυρο.

Οι Ιταλοί εστιάτορες είχαν βιώσει τότε την πρόταση αυτή ως σοβαρή προσβολή της αυθεντικής συνταγής και είχαν απαιτήσει άμεση διόρθωση.

Το νέο επεισόδιο του βρετανο-ιταλικού γαστρονομικού πολέμου παίχτηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν ο κριτικός γαστρονομίας Ζιλ Κόρεν έγραψε στους Times κατά της κίνησης της UNESCO να αναγνωρίσει την ιταλική κουζίνα ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά για την ανθρωπότητα.

Times: «Απάτη» ο τρόπος προώθησης της ιταλικής κουζίνας

Ο Κόρεν μίλησε για «απάτη» της ιταλικής κουζίνας, αντιμετωπίζοντας με ειρωνικό ύφος τον τρόπο με τον οποίο έχει προωθηθεί διεθνώς, ιδίως μετά την αναγνώριση από την UNESCO.

Στο δημοσίευμα της ιστορικής βρετανικής εφημερίδας, που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ο συντάκτης υποστήριξε ότι το σύνολο της ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχει χτιστεί διεθνώς και ότι η βρετανική κουζίνα αξίζει περισσότερο να αναγνωριστεί για την πολιτιστική της συνεισφορά.

Ιταλοί εστιάτορες: Απάτη είναι η fake «cacio e pepe»

Ο Κόρεν μάλλον γνώριζε πως το δημοσίευμα θα λειτουργούσε σαν «βόμβα» στην περηφάνια της ιταλικής γαστρονομίας αλλά παρ’ όλα αυτά «την πέταξε».

Η απάντηση ήταν άμεση και ήρθε από την ένωση ιταλικών εστιατορίων Confesercenti και την Ιταλική Ακαδημία Ζυμαρικών (Accademia Italiana della Pasta), μέσω του προέδρου τους, Κλαούντιο Πίκα.

Τι είπε ο Πίκα; Πως η πραγματική «απάτη» δεν είναι η ιταλική κουζίνα, αλλά η εκδοχή της «cacio e pepe» με την προσθήκη κρέμας, την οποία ορισμένοι σερβίρουν και προβάλλουν ως αυθεντική.

«Φαίνεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ”χωνέψει” την αναγνώριση της ιταλικής κουζίνας ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά», σχολίασε ο Πίκα. «Η cacio e pepe με κρέμα που εμφανίζεται ως παραδοσιακή είναι η πραγματική απάτη – και μάλιστα εδώ στην Ιταλία αποκαλύφθηκε και συνοδεύτηκε από συγγνώμες».

Οι Ιταλοί καλούν πάλι τον Κάρολο να φάει αυθεντική «cacio e pepe»

Οι Ιταλοί εστιάτορες και γαστρονομικοί φορείς διαμαρτύρονται έντονα και θέτουν ζήτημα σεβασμού προς την ίδια την UNESCO, που αξιολόγησε ως μνημείο άυλης πολιτιστικής κληρονομίας την ιταλική κουζίνα.

Ο Πίκα μάλιστα, με μια δόση χιούμορ, κάλεσε τον βασιλιά Κάρολο να επισκεφθεί πάλι τη Ρώμη και να δοκιμάσει μια γνήσια, παραδοσιακή cacio e pepe – χωρίς κρέμα φυσικά – ώστε να κατανοήσει την ουσία της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας.

Η ιταλική κουζίνα αποτελεί δομικό στοιχείο της εξαγώγιμης ιταλικής κουλτούρας και φυσικά του ιταλικού τουριστικού προϊόντος, συνεπώς οι Ιταλοί δεν δέχονται παραλλαγές που χρησιμοποιούν τα δικά τους ονόματα. Για μία ακόμη φορά απέδειξαν ότι… περιμένουν στη γωνία όποιον τολμήσει να τους αμφισβητήσει.

