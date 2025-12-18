search
18.12.2025 16:50

«Φέρθηκα ανάρμοστα και το πλήρωσα με την καριέρα μου» – Τι λέει η διεθύντρια HR που καταγράφηκε να φιλιέται με το αφεντικό της στη συναυλία των Coldplay

18.12.2025 16:50
Τον περασμένο Ιούλιο προκλήθηκε φρενίτιδα γύρω από το παράνομο ζευγάρι που αποκαλύφθηκε στη συναυλία των Coldplay.

Τόσο ο διευθύνοντας σύμβουλος της Astronomer Άντι Μπάιρον όσο και διευθύντρια του HR Κρίστι Καμπότ αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τις θέσεις τους, με την εταιρεία να ονομάζει προσωρινή διευθύντρια τη Γκουίνεθ Πάλτροου, πρώην σύζυγο του ftontman των Coldplay Κρις Μάρτιν.

Η Καμπότ πέντε μήνες μετά το «σκάνδαλο» μίλησε για τη σχέση της με τον διευθυντή της και τη δημόσια γελοιοποίηση που υπέστη.

«Το πλήρωσα με την καριέρα μου»

«Πήρα μία κακή απόφαση, ήπια μερικά κοκτέιλ, χόρεψα και συμπεριφέρθηκα ανάρμοστα το αφεντικό μου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «παραδέχτηκα το λάθος μου και παράτησα την καριέρα μου. Αυτό είναι το τίμημα που πλήρωσα». 

Η ίδια παραδέχθηκε ότι ένιωθε έλξη για το αφεντικό της κι ότι ήταν ενθουσιασμένη, που θα τον συστήνει στους φίλους της. Το βράδυ της συναυλίας ήπιαν κοκτέιλ τεκίλας, χόρεψαν και αντάλλαξαν το πρώτο και τελευταίο τους φιλί.

Στον απόηχο της δημοσιοποίησης του βίντεο δέθχηκε τουλάχιστον 60 απειλητικά μηνύματα. «Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι είναι εντάξει να κάνεις λάθη. Ότι μπορείς να τα θαλασσώσεις και δεν θα απειλήσει κανείς να σε σκοτώσει». 

Θυμάται πως μόλις συνειδητοποίησε ότι τους δείχνει κάμερα σκέφτηκε «γαμώτο, είμαι εγώ». Με τον Μπάιρον έτρεξαν στο μπαρ και άρχισαν να συζητούν πώς θα το διαχειριστούν. Στη συνέχεια πήγαν στο διαμέρισμα της στη Βοστώνη και συμφώνησαν ότι πρέπει να ενημερώσουν το Δ.Σ. Της Astronomer.Το πρωί που έστειλαν το email το βίντεο είχε ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί. 

«Είναι τόσο κλισε»

Η Καμπότ ανησυχούσε για τον αντίκτυπο που θα έχει το περιστατικό στην καριέρα της και στον εν διαστάση σύζυγο της, που ήταν επίσης στη συναυλία με άλλη γυναίκα. «Είμαι η επικεφαλής του HR, είναι ο διευθυντής. Είναι τόσο κλισε το ξέρω», λέει. 

Ο εν διαστάση σύζυγος της, όπως λέει, φέρθηκε σαν πραγματικός κύριος. Τελικά τον Αύγουστο κατέθεσαν αίτημα διαζυγίου.

Ο Μπάιρον παραμένει με τη σύζυγο του

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού για να διαχειριστούν το σοκ ξεκίνησαν ψυχοθεραπεία. Η Καμπότ πλέον έχει αρχίσει να βγαίνει ξανά από το σπίτι, η διάθεση της βελτιώνεται και συνεχίζει τα αγαπημένα της χόμπι.

Με τον Μπάιρον έχουν σταματήσει να έχουν επαφές από τον Σεπτέμβριο. Ο ίδιος παραμένει με τη σύζυγο του, αλλά μετεγκαταστάθηκαν από τη Νέα Υόρκη στη Μασαχουσέτη.

