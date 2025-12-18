search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 18:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 17:23

Δάνειο για επανορθώσεις στην Ουκρανία με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας υπό όρους προωθεί η ΕΕ σύμφωνα με προσχέδιο

18.12.2025 17:23
brussels daneio

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters, το οποίο ενδέχεται να αλλάξει, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν επειγόντως μέσα για τη θέσπιση ενός δανείου επανορθώσεων που θα υποστηρίζεται από ταμειακά υπόλοιπα που συνδέονται με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Το προσχέδιο απαριθμεί διάφορους όρους για το δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των συμβατικών υποχρεώσεων των κατόχων περιουσιακών στοιχείων, της ίσης μεταχείρισης, της συμμόρφωσης με τις διμερείς επενδυτικές συνθήκες και της απαίτησης τα κεφάλαια να υποστηρίζουν τόσο τις αμυντικές βιομηχανίες της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας.

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν το δάνειο επανορθώσεων να παρέχει οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών της αναγκών.

Στο έγγραφο, το κείμενο σχετικά με το δάνειο επανορθώσεων ήταν σε αγκύλες, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόταση δεν είχε ακόμη εγκριθεί και ενδέχεται να αλλάξει καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», ισχυρίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

vrixelles xaos agrotes – new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις Βρυξέλλες: Δακρυγόνα και αντλίες νερού από την αστυνομία, με τρακτέρ και… πατάτες απαντούν οι αγρότες (Photos/Video)

christmas
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Συμβουλές για ασφαλή αγορά τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και λιγότερη σπατάλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 18:35
MITSOTAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», ισχυρίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

1 / 3