Δάνειο για επανορθώσεις στην Ουκρανία με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας υπό όρους προωθεί η ΕΕ σύμφωνα με προσχέδιο

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters, το οποίο ενδέχεται να αλλάξει, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν επειγόντως μέσα για τη θέσπιση ενός δανείου επανορθώσεων που θα υποστηρίζεται από ταμειακά υπόλοιπα που συνδέονται με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Το προσχέδιο απαριθμεί διάφορους όρους για το δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των συμβατικών υποχρεώσεων των κατόχων περιουσιακών στοιχείων, της ίσης μεταχείρισης, της συμμόρφωσης με τις διμερείς επενδυτικές συνθήκες και της απαίτησης τα κεφάλαια να υποστηρίζουν τόσο τις αμυντικές βιομηχανίες της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας.

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν το δάνειο επανορθώσεων να παρέχει οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών της αναγκών.

Στο έγγραφο, το κείμενο σχετικά με το δάνειο επανορθώσεων ήταν σε αγκύλες, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόταση δεν είχε ακόμη εγκριθεί και ενδέχεται να αλλάξει καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες.