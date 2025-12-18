Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

Μέλη του Κογκρέσου δημοσίευσαν περισσότερες φωτογραφίες και έγγραφα από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων, διαβατηρίων και αρκετών εικόνων που φαίνεται να δείχνουν γραμμένες φράσεις πάνω σε γυναικεία σώματα.

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται επίσης ο φιλόσοφος Νόαμ Τσόμσκι σε αεροπλάνο με τον Επστάιν και ο Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει για μια φωτογραφία με μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει υποστεί επεξεργασία από τους Δημοκρατικούς στην επιτροπή.

Σε μια φωτογραφία φαίνεται γραμμένο ένα απόσπασμα από τη Λολίτα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, ένα αντίγραφο της οποίας μπορεί να φανεί σε μία από τις φωτογραφίες.

Ένα μήνυμα γραμμένο στο πόδι μιας γυναίκας αναφέρει «ήταν η Λο, απλή Λο, το πρωί, με ύψος 1,20 μέτρα σε μία κάλτσα».

Ένα άλλο αναφέρει «ήταν η Λόλα με παντελόνι» και ένα άλλο αναφέρει «ήταν η Πόλυ στο σχολείο».

Η τελευταία σειρά 68 εγγράφων από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων έρχεται καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται αντιμέτωπο με μια προθεσμία την Παρασκευή για να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία που έχει στην κατοχή του, μετά από μια εκστρατεία πίεσης που παρότρυνε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιεύσει τα λεγόμενα «αρχεία Επστάιν».

Μια άλλη εικόνα φαίνεται να είναι ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος που λέει στον παραλήπτη ότι «Έχω μια φίλη που μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα» και «ζητάει 1000 δολάρια ανά κορίτσι».

«Θα σας στείλω κορίτσια τώρα», έγραψε ο αποστολέας, σύμφωνα με το μήνυμα που κοινοποιήθηκε στην επιτροπή. «Ίσως κάποιο να είναι κατάλληλο για τον J;»

Ένα επεξεργασμένο μήνυμα εμφανίζεται στη συνέχεια και αναφέρει το ύψος, τις μετρήσεις και άλλες λεπτομέρειες ενός 18χρονου κοριτσιού από τη Ρωσία.

Μια φωτογραφία του διαβατηρίου μιας Ρωσίδας περιλαμβάνεται επίσης στην τελευταία παρτίδα εγγράφων από την επιτροπή.

Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες διαβατηρίων και άλλων εγγράφων ταυτοποίησης γυναικών από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Νότια Αφρική και τη Λιθουανία, καθώς και τριών γυναικών από την Ουκρανία.

