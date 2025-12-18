Το Κρεμλίνο διαψεύδει δημοσιεύματα για επιστροφή των S-400 από την Τουρκία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Κρεμλίνο διέψευσε την Πέμπτη δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα πυραυλικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία.
Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε δημοσιεύματα ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε την επιστροφή των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ, την περασμένη εβδομάδα.
«Αυτό το θέμα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Πεσκόφ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Μόσχα, αναφερόμενος στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στο Ασγκαμπάτ.
Το 2017, η Τουρκία αγόρασε τέσσερα συστήματα αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία για 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, η Ουάσινγκτον απαίτησε από την Άγκυρα να εγκαταλείψει τα ρωσικά συστήματα υπέρ των αμερικανικών πυραύλων Patriot. Όταν η Τουρκία αρνήθηκε, οι ΗΠΑ τα αφαίρεσαν από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Το Bloomberg ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι η Άγκυρα ήθελε να επιστρέψει τα συστήματα για να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιτάχθηκαν στη συμφωνία του 2017. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η επιστροφή των συστημάτων στη Ρωσία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εκ νέου ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Διαβάστε επίσης:
Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ προειδοποιεί κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου με το δάνειο στην Ουκρανία
Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς
Χάος στις Βρυξέλλες: Δακρυγόνα και αντλίες νερού από την αστυνομία, με τρακτέρ και… πατάτες απαντούν οι αγρότες (Photos/Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.