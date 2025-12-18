search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 20:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 19:16

Το Κρεμλίνο διαψεύδει δημοσιεύματα για επιστροφή των S-400 από την Τουρκία

18.12.2025 19:16
S-400

Το Κρεμλίνο διέψευσε την Πέμπτη δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα πυραυλικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε δημοσιεύματα ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε την επιστροφή των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ, την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό το θέμα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Πεσκόφ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Μόσχα, αναφερόμενος στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στο Ασγκαμπάτ.

Το 2017, η Τουρκία αγόρασε τέσσερα συστήματα αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία για 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, η Ουάσινγκτον απαίτησε από την Άγκυρα να εγκαταλείψει τα ρωσικά συστήματα υπέρ των αμερικανικών πυραύλων Patriot. Όταν η Τουρκία αρνήθηκε, οι ΗΠΑ τα αφαίρεσαν από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Το Bloomberg ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι η Άγκυρα ήθελε να επιστρέψει τα συστήματα για να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιτάχθηκαν στη συμφωνία του 2017. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η επιστροφή των συστημάτων στη Ρωσία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εκ νέου ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Διαβάστε επίσης:

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ προειδοποιεί κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου με το δάνειο στην Ουκρανία

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

Χάος στις Βρυξέλλες: Δακρυγόνα και αντλίες νερού από την αστυνομία, με τρακτέρ και… πατάτες απαντούν οι αγρότες (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chomsky epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

konstadopoulou-lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Εκρηκτικό φινάλε για το 2025, χαμός με τα περί «παιδεραστή» – Για συκοφαντία μιλά η Ζωή, ομαδικές μηνύσεις προανήγγειλε ο Λαζαρίδης

nina-kassimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραβάει το σχοινί η Κασιμάτη: Αφού ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων»

sevasteris tiktok 77- new
MEDIA

Ο Μιχάλης Σεβαστέρης διακωμωδεί Φραπέ και εξεταστική για τη σιωπή και τη Φεράρι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 20:24
chomsky epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

konstadopoulou-lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Εκρηκτικό φινάλε για το 2025, χαμός με τα περί «παιδεραστή» – Για συκοφαντία μιλά η Ζωή, ομαδικές μηνύσεις προανήγγειλε ο Λαζαρίδης

1 / 3