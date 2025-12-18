Το Κρεμλίνο διαψεύδει δημοσιεύματα για επιστροφή των S-400 από την Τουρκία

Το Κρεμλίνο διέψευσε την Πέμπτη δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα πυραυλικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε δημοσιεύματα ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε την επιστροφή των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ, την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό το θέμα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Πεσκόφ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Μόσχα, αναφερόμενος στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στο Ασγκαμπάτ.

Το 2017, η Τουρκία αγόρασε τέσσερα συστήματα αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία για 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, η Ουάσινγκτον απαίτησε από την Άγκυρα να εγκαταλείψει τα ρωσικά συστήματα υπέρ των αμερικανικών πυραύλων Patriot. Όταν η Τουρκία αρνήθηκε, οι ΗΠΑ τα αφαίρεσαν από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Το Bloomberg ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι η Άγκυρα ήθελε να επιστρέψει τα συστήματα για να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιτάχθηκαν στη συμφωνία του 2017. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η επιστροφή των συστημάτων στη Ρωσία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εκ νέου ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Διαβάστε επίσης:

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ προειδοποιεί κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου με το δάνειο στην Ουκρανία

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

Χάος στις Βρυξέλλες: Δακρυγόνα και αντλίες νερού από την αστυνομία, με τρακτέρ και… πατάτες απαντούν οι αγρότες (Photos/Video)