ΚΟΣΜΟΣ

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ προειδοποιεί κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου με το δάνειο στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ επιχειρούν να βρουν λύση στο πρόβλημα του πώς να φτάσουν χρήματα στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να παραμείνουν στη σωστή πλευρά του νόμου, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Απευθυνόμενη σε συνέντευξη Τύπου στη Φρανκφούρτη μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι ήταν «σίγουρη» ότι οι αρχηγοί κυβερνήσεων που συναντώνται στις Βρυξέλλες θα καταρτίσουν έναν μηχανισμό δανεισμού προς το Κίεβο, αλλά αμέσως προειδοποίησε να μην αναμένεται από την ΕΚΤ να τον χρηματοδοτήσει.

«Είμαστε μια περιοχή του κόσμου που επαινείται για τον σεβασμό του κράτους δικαίου», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν λύσεις που μπορούν να συζητηθούν και… ερμηνείες που μπορούν να επεξεργαστούν, αλλά δεν είναι δουλειά της κεντρικής τράπεζας να ενθαρρύνει [ή] να υποστηρίξει έναν μηχανισμό βάσει του οποίου θα κληθούμε – και θα προγραμματίσουμε – να παραβιάσουμε το Άρθρο 123 της Συνθήκης».

Το Άρθρο 123 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει στην ΕΚΤ να τυπώνει χρήματα ρητά για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών δαπανών, κάτι που θα αντιπροσώπευε ένα δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν να καταρτίσουν ένα πακέτο δανείων που θα ασφαλιστεί έναντι ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται επί του παρόντος παγωμένα στο αποθετήριο Euroclear στο Βέλγιο. Η Ρωσία έχει απειλήσει με νομικές ενέργειες εάν προχωρήσει, και το Βέλγιο αρνήθηκε να υποστηρίξει την πρόταση της ΕΕ, φοβούμενο ότι θα μείνει πίσω για τη νομική ευθύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, διάφορες αναφορές έχουν υποδείξει ότι οι ηγέτες έχουν βασιστεί στην ΕΚΤ για να «στηρίξει» το δάνειο με δικές της εγγυήσεις.

«Δεν μπορείτε να περιμένετε να επικυρώσω έναν μηχανισμό βάσει του οποίου θα υπάρχει νομισματική χρηματοδότηση», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Αυτό είναι αρκετά προφανές».

