ΚΟΣΜΟΣ

18.12.2025 19:16

Σουηδία: Ανεξιχνίαστη θα μείνει η δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε – «Κλείνει» ο φάκελος ελλείψει στοιχείων

18.12.2025 19:16
olaf plame soiudia – new

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναρχίσει η έρευνα για τη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε, μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 1986, δήλωσε σήμερα ένας εισαγγελέας αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος ενός άνδρα που είχε θεωρηθεί ως ο βασικός ύποπτος.

Ο Πάλμε πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο, στο κέντρο της Στοκχόλμης, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει μια ταινία μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του, σε έναν κινηματογράφο της πόλης. Η δολοφονία του πυροδότησε το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην ιστορία της Σουηδίας και αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας.

Πριν από πέντε χρόνια ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση κατονόμασε τον Στιγκ Ένγκστρομ, έναν γραφίστα ο οποίος απεβίωσε το 2000, ως τον βασικό ύποπτο. Τον Σεπτέμβριο, ένας δημοσιογράφος ζήτησε να ξανανοίξει η υπόθεση, επικαλούμενος τις εξελίξεις στην τεχνολογία που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. «Οι αποδείξεις δεν επαρκούν για να τον κατονομάσουμε ως δράστη», είπε ο εισαγγελέας Λέναρτ Γκούνε σήμερα. Ο φάκελος επομένως θα παραμείνει κλειστός.

«Δεν υπάρχει εξ όσων γνωρίζω σήμερα κάποια βάση που θα επέτρεπε να ξανανοίξουμε την έρευνα για να ασκήσουμε δίωξη ή που θα οδηγούσε σε ετυμηγορία», πρόσθεσε.

Ο Πάλμε κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της Σουηδίας κατά τις δεκαετίες του 1970 και ’80 και βοήθησε στην ανάδειξη της σύγχρονης εικόνας της. Στην εξωτερική πολιτική είχε ταχθεί σθεναρά κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και στήριζε τα αντιαποικιακά κινήματα σε όλον τον κόσμο. Στο εσωτερικό, ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του κοινωνικού κράτους.

Η αποτυχία της αστυνομίας να βρει τον δολοφόνο του άφησε βαθύ τραύμα στη συλλογική συνείδηση των Σουηδών και γέννησε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας για τους πιθανούς δράστες: μεταξύ άλλων η λίστα περιλάμβανε τη CIA και ακροδεξιούς, Σουηδούς εξτρεμιστές. Ένας άνδρας, ένας βίαιος μικροεγκληματίας, καταδικάστηκε για τη δολοφονία το 1989, όμως τον επόμενο χρόνο απαλλάχθηκε στο Εφετείο. Πέθανε το 2004.

Ο Ένγκστρομ, που αυτοκτόνησε το 2000, ήταν ένας από τους μάρτυρες της δολοφονίας του Πάλμε.

