Κίνα: Κάλυψαν με φωτοβολταϊκά ολόκληρα βουνά (Video)

Σε πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου εδάφους προχώρησε η Κίνα στην επαρχία Γκουιζού, καλύπτοντας ολόκληρα βουνά με φωτοβολταϊκά.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media, απότομες πλαγιές, ακατάλληλες για γεωργία, έχουν μετατραπεί σε τεράστιες «φάρμες» με φωτοβολταϊκά, με τα βραχώδη εδάφη να γίνονται συμπλέγματα παραγωγής ενέργειας.
Οι εικόνες με τα χιλιάδες πάνελ να σκεπάζουν τις οροσειρές βουνών είναι εντυπωσιακές.
