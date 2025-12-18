Κίνα: Κάλυψαν με φωτοβολταϊκά ολόκληρα βουνά (Video)

Σε πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου εδάφους προχώρησε η Κίνα στην επαρχία Γκουιζού, καλύπτοντας ολόκληρα βουνά με φωτοβολταϊκά.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media, απότομες πλαγιές, ακατάλληλες για γεωργία, έχουν μετατραπεί σε τεράστιες «φάρμες» με φωτοβολταϊκά, με τα βραχώδη εδάφη να γίνονται συμπλέγματα παραγωγής ενέργειας.

🗻 In China's Guizhou province, mountains are literally covered with solar panels



On steep slopes unsuitable for agriculture, China has built massive solar farms.



Thousands of panels now blanket mountain ridges all the way to the horizon, turning rocky terrain into…

Οι εικόνες με τα χιλιάδες πάνελ να σκεπάζουν τις οροσειρές βουνών είναι εντυπωσιακές.

