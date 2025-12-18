Κύπρος: Επίθεση στο σπίτι γνωστού ζωγράφου μετά τις αντιδράσεις για έκθεσή του με εικόνες του Χριστού και της Παναγίας

Επίθεση στο σπίτι του με εκρηκτικά, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε κροτίδες, κατήγγειλε ο ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ, λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν γύρω από έργα του που παρουσιάστηκαν σε έκθεση ζωγραφικής στην Πάφο της Κύπρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Γαβριήλ ανέφερε ότι τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος άκουσε πρώτα μοτοσικλέτες και στη συνέχεια τις εκρήξεις, σημειώνοντας ότι «τρομοκρατήθηκε», ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από τις μικρές εκρήξεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές, με τις τοπικές Αρχές να διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Ματαιώθηκε η έκθεση μετά τις αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες προκλήθηκε πολιτικός σάλος με αφορμή ένα κολλάζ των νέων έργων του Γιώργου Γαβριήλ, πυροδοτώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους επικριτές του να κάνουν λόγο για «βεβήλωση» ιερών μορφών και συμβόλων.

Μάλιστα, ο Γιώργος Γαβριήλ ανέφερε πως δέχθηκε απειλές τόσο ο ίδιος, όσο και ο ιδιοκτήτης της γκαλερί που φιλοξενούσε τα έργα του, και ο οποίος ματαίωσε την έκθεση μετά τις αντιδράσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η γκαλερί που φιλοξενούσε την έκθεση υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής ή ασέβειας προς τη θρησκεία, και ότι ο σκοπός της είναι η προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού, σημειώνοντας πως δεν επιθυμεί να καταστεί «αγωγός περαιτέρω αναταραχής».

Αντιδράσεις υπήρξαν και στο πολιτικό πεδίο, με στελέχη του ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός), με προεξάρχοντα τον αναπληρωτή πρόεδρο Ευθύμιο Δίπλαρο, να ζητούν απόσυρση των έργων και εφαρμογή της νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντας τις απεικονίσεις «βλασφημία» και όχι τέχνη.

Το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), από την πλευρά του, ανακοίνωσε πως ο πρόεδρός του προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία για προσβολή θρησκευτικών αισθημάτων, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΑΚΕΛ, στο πλαίσιο της γενικότερης αντιπαράθεσης που άνοιξε γύρω από την έκθεση.

