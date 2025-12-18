search
ΚΟΣΜΟΣ

18.12.2025 23:39

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες ο απολογισμός βομβιστικής επίθεσης στην πόλη Τάιζ

18.12.2025 23:39
yemen bomb

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Τάιζ της νοτιοδυτικής Υεμένης, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επικαλούμενο πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας της περιοχής.

Εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Αλ Ισλάχ στην Τάιζ – μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Το ισλαμιστικό κόμμα Αλ Ισλάχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα.

Όλα τα θύματα ήταν άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη βομβιστική επίθεση.

Η Υεμένη παραμένει εγκλωβισμένη στη δίνη εμφυλίου από το 2014, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλα τμήματα του βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της μάχονται στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν τους Χούθι.

Στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, αυτονομιστές – που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ελέγχουν αρκετά εδάφη, υποχρεώνοντας κυβερνητικές δυνάμεις να αποσυρθούν.

