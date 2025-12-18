search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 00:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 23:07

Μια νεκρή και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Οδησσό

18.12.2025 23:07
ukraine odesa

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να βρει τον θάνατο και να προκληθούν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει πως ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και τα τρία παιδιά της. Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία της πνοή σε ασθενοφόρο. Τα τρία παιδιά διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Ο Κίπερ απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαμαρτύρονται για πολυήμερες διακοπές ηλεκτροδότησης να κάνουν υπομονή και να μη στήνουν οδοφράγματα.

«Εξαιτίας των εχθρικών επιθέσεων, οι ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Οδησσού υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές», έγραψε ο Κίπερ. «Συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε κάθε νοικοκυριό, το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης Οδησσού.

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Κάλυψαν με φωτοβολταϊκά ολόκληρα βουνά (Video)

Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Ανήκει σε πρώην οδηγό της NASCAR

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe eisaggelia
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

brussels daneio
ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες – «Μάχη» για το πόση «αλληλεγγύη» θα δοθεί στο Βέλγιο

yemen bomb
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες ο απολογισμός βομβιστικής επίθεσης στην πόλη Τάιζ

sloukas pao xapoel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ο Σλούκας έδωσε το σύνθημα και ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε σε υπόκλιση και την πρωτοπόρο, 93-82 τη Χαποέλ στο ΟΑΚΑ

airbus strasbourg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμια πρωτοτυπία από την Στράσμπουρ: Ανακαινίζει το 111 ετών γήπεδό της με… αεροπλάνα Airbus A340

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 00:04
opekepe eisaggelia
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

brussels daneio
ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες – «Μάχη» για το πόση «αλληλεγγύη» θα δοθεί στο Βέλγιο

yemen bomb
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες ο απολογισμός βομβιστικής επίθεσης στην πόλη Τάιζ

1 / 3