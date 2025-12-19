Αυτοκτόνησε ο ύποπτος για τη φονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν – Δολοφόνησε και τον καθηγητή του MIT, λένε οι αρχές (video)

Άνδρας ο οποίος θεωρείτο ύποπτος για την επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο φοιτητές εν μέσω εξετάσεων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Μπράουν εντοπίστηκε νεκρός, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η αστυνομία της Πρόβιντενς των ΗΠΑ.

Ο ύποπτος, πορτογάλος υπήκοος 48 ετών, «αυτοκτόνησε απόψε», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πρόβιντενς, ο Όσκαρ Πέρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πέντε ημέρες μετά το mass shooting (σ.σ. επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών διωκτικών αρχών).

BREAKING: US authorities say Claudio Neves Valente, a Portuguese national, was responsible for both Brown University shooting and the killing of MIT professor. Shooter took his own life https://t.co/M9xBLxlu3i pic.twitter.com/IXsYH30g0P — Marta Dhanis (@MartaDhanis) December 19, 2025

Η επίθεση στην πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ πλέον συνδέθηκε από τις αρχές με τον θάνατο από σφαίρα καθηγητή του διάσημου MIT (ινστιτούτου τεχνολογίας της Μασαχουσέτης), στην περιφέρεια της Βοστόνης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους ότι το ίδιο πρόσωπο πυροβόλησε τον καθηγητή, πορτογαλικής καταγωγής.

Claudio Manuel Neves-Valente identified as Brown University and MIT shooting suspect, found dead https://t.co/OLeAo5do0A #FoxNews December 19, 2025

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο μέσα σε κτίριο του Μπράουν όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εξετάσεις. Δυο φοιτητές –-η Έλλα Κουκ και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ— σκοτώθηκαν και άλλοι εννιά τραυματίστηκαν.

Καθηγητής στο MIT από το 2016, όπου δίδασκε επιστήμες, πυρηνική μηχανική και φυσική, ο Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο σπίτι του στην Μπρούκλαϊν, στη Μασαχουσέτη, κάπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς.

Ο άνδρας κηρύχτηκε νεκρός το πρωί της επομένης στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Αρχικά, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) εκτιμούσε πως δεν υπήρχε «καμιά σχέση» ανάμεσα στις δυο υποθέσεις.

Neves Valente used to be a PhD student in physics at Brown University, the institution's president said. pic.twitter.com/GMOXMQ6Dog — Apex World News (@apexworldnews) December 19, 2025

Την Κυριακή άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στο Μπράουν, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων.

Έκτοτε η έρευνα δεν έμοιαζε να προχωρά, με τις αρχές να πολλαπλασιάζουν τις εκκλήσεις προς πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί τους για να αναγνωριστούν δυο άνδρες που καταγράφτηκαν από κάμερες στους δρόμους της Πρόβιντενς.

Ο πρώτος άνδρας με σκούρα ρούχα, μάσκα και καπέλο, θεωρείτο ο ύποπτος. Ο δεύτερος θεωρείτο πως πιθανόν είχε επαφή μαζί του, σύμφωνα με τις αρχές.

Claudio Neves Valente was a Legal Permanent Resident of the U.S. He arrived in August 2000 as an F-1 student at Brown & was enrolled in a doctoral program but withdrew. Today, a state arrest warrant was issued in RI charging him with two counts of murder & firearms offenses. pic.twitter.com/jTJZWuBBDH — FBI Boston (@FBIBoston) December 19, 2025

Η στασιμότητα της έρευνας συνοδεύτηκε από ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας του πανεπιστημίου, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, ή ακόμη την ενδεχόμενη εμπλοκή φοιτητή του Μπράουν, το όνομα του οποίου κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

NEW: Claudio Manuel Neves identified as prime suspect in Brown University shooting & murder of MIT nuclear scientist Nuno Loureiro pic.twitter.com/ByESDEiZr0 — DannyKPolitics (@DannyKPolitics) December 19, 2025

Οι αρχές υποσχέθηκαν αμοιβή 50.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη, που χαρακτήριζαν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

#BREAKING The FBI, in coordination with our partners at @ProvidenceRIPD and @RIStatePolice, is releasing an updated video timeline showing the movements of a person of interest in the mass shooting at Brown University on 12/13/25.



The #FBI is offering a reward of up to $50,000… pic.twitter.com/t9gE2CjqnE — FBI Boston (@FBIBoston) December 16, 2025

Η επίθεση στο Μπράουν επανέφερε για κάποιες ημέρες στο επίκεντρο το ζήτημα της οπλοφορίας, κατοχυρωμένης στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, στην οποία παραμένουν προσηλωμένοι πολλοί Αμερικανοί.

ENHANCED PHOTO: Investigators are asking for the public’s help in identifying and speaking to the individual shown in this photo who was in proximity of the person of interest.



Anyone with information is urged to contact the tip line at 401-272-3121. pic.twitter.com/D1reRPCdZV — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 17, 2025

Το 2024 πάνω από 16.000 άνθρωποι –-χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες— έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα του Gun Violence Archive. Ανάμεσά τους ήταν 250 παιδιά (0-11 ετών) και σχεδόν 1.200 έφηβοι (12-17 ετών).

#FBI Boston's Evidence Response Team is still in Salem, NH tonight processing the scene where we found the suspect in the Brown University mass shooting & the homicide of MIT Professor Nuno Loureiro. Read #FBI Boston's affidavit: https://t.co/Q2Np2bHs4c pic.twitter.com/ernllCzrLE — FBI Boston (@FBIBoston) December 19, 2025

Το 2007, φοιτητής δολοφονούσε 32 ανθρώπους στην πανεπιστημιούπολη του Virginia Tech προτού αυτοκτονήσει. Αυτό ήταν το πιο πολύνεκρο μακελειό μέσα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ιστορία των ΗΠΑ.

