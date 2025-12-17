Εκτέλεσαν γνωστό καθηγητή του MIT μέσα στο σπίτι του

Πολλαπλούς πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι του δέχτηκε από αγνώστο δράστη ένας καθηγητής του MIT που υπέκυψε αργότερα στα βαριά τραύματά του.

Ο Nuno F Gomes Loureiro, 47 ετών, καθηγητής πυρηνικής επιστήμης και μηχανικής από την Πορτογαλία, πυροβολήθηκε «πολλές φορές» τη Δευτέρα και πέθανε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία του Brookline και αξιωματούχους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT).

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυροβολισμούς σε ένα διαμέρισμα περίπου στις 8:30 μ.μ. τοπική ώρα. Ο Loureiro μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Βοστώνης, όπου πέθανε την Τρίτη το πρωί.

Κανείς δεν έχει συλληφθεί και η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «εν ενεργεία και συνεχιζόμενη έρευνα για ανθρωποκτονία», σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Νόρφολκ.

Το CBS News, μετέδωσε ότι ένας γείτονας είπε ότι άκουσε «τρεις δυνατούς κρότους» το βράδυ της Δευτέρας και σκέφτηκε ότι κάποιος στο κτίριο διαμερισμάτων κλοτσούσε μια πόρτα.

Ο Λουρέιρο αποφοίτησε από το Instituto Superior Técnico της Λισαβόνας το 2000 με πτυχίο στη Φυσική και απέκτησε διδακτορικό στη Φυσική από το Imperial College του Λονδίνου το 2005, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σχολής του.

Ο Loureiro εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του MIT το 2016 και ορίστηκε διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Σύντηξης του MIT το 2024.

Η έρευνά του αφορούσε «σύνθετα προβλήματα που κρύβονται στο κέντρο των θαλάμων κενού σύντηξης και στα άκρα του σύμπαντος», σύμφωνα με τη νεκρολογία του πανεπιστημίου.

Επίσης, μελέτησε τρόπους αξιοποίησης της καθαρής «ενέργειας σύντηξης» για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το CBS.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φοιτητές, τους συναδέλφους του και όλους όσους πενθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του MIT σε ανακοίνωση που παραχώρησε στο BBC.

Το πανεπιστήμιο πρόσθεσε ότι «στοχευμένες δράσεις και συζητήσεις» πραγματοποιούνται εντός της κοινότητας του MIT για να προσφέρουν φροντίδα και υποστήριξη σε όσους γνώριζαν τον καθηγητή.

Ο προηγούμενος διευθυντής του κέντρου, Dennis Whyte, περιέγραψε τον Loureiro ως έναν λαμπρό επιστήμονα και έναν λαμπρό άνθρωπο.

«Έλαμψε ως μέντορας, φίλος, δάσκαλος, συνάδελφος και ηγέτης, και ήταν καθολικά θαυμαστός για τον εκφραστικό και συμπονετικό του τρόπο», δήλωσε ο κ. Whyte στο MIT News.

