Ο Τραμπ φαίνεται να μαλακώνει τη στάση του απέναντι στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν – Η εκεχειρία κρατάει, λέει ο Χέγκσεθ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επικεντρώνεται στην αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς φάνηκε να υποβαθμίζει τις πιθανότητες να μπορέσει να επιβάλει αυστηρά όρια στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξη με τον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ τη Δευτέρα, ο πρόεδρος ρωτήθηκε αν η συμφωνία του Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και να επιτρέψει παρεμβατικές επιθεωρήσεις ήταν κόκκινη γραμμή.

«Ναι, αλλά ξέρετε, πρέπει να κοιτάξετε… τους γείτονες. Ξέρετε, δεν μπορούν να έχουν λιγότερα από, ξέρετε, λένε, τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους», είπε. «Κοιτάξτε, οι πύραυλοι είναι κακοί, αλλά ναι, και πρέπει να το θέσουν όριο, αλλά αυτό αφορά το ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτεί ένα όριο πυραύλων με την Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε στην αρχή των επιθέσεων στο Ιράν ότι η εξάλειψη της πυραυλικής απειλής του Ιράν ήταν το κλειδί για να αποτραπεί η δυνατότητα του Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Κάτω από τον πήχη κατάρρευσης της εκεχειρίας οι ενέργειες του Ιράν

Οι στρατιωτικές ενέργειες του Ιράν από την κατάπαυση του πυρός, με πυρά σε εμπορικά πλοία και της κατάσχεσης δύο πλοίων, δεν φτάνουν στο επίπεδο της επανέναρξης του πολέμου, δήλωσε το Πεντάγωνο.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εννέα φορές, έχει κατασχέσει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και έχει επιτεθεί σε στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ περισσότερες από 10 φορές από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες είναι «όλες κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Κέιν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έληξε με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου, επιτρέποντάς της να παρακάμψει το νομικό βήμα της αναζήτησης έγκρισης από το Κογκρέσο για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν του ορίου των 60 ημερών.

«Κανένας αντίπαλος δεν πρέπει να μπερδέψει την τρέχουσα αυτοσυγκράτησή μας με έλλειψη αποφασιστικότητας», δήλωσε ο Κέιν.

Τηρείται η εκεχειρία

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός τηρείται παρά τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ και στους γείτονές του τη Δευτέρα.

«Επομένως, αυτή τη στιγμή η κατάπαυση του πυρός σίγουρα τηρείται, αλλά θα παρακολουθούμε πολύ, πολύ στενά», είπε.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι τα γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών αντιπροσώπευαν το είδος της αστάθειας που ανέμενε η κυβέρνηση με την έναρξη της επιχείρησης των ΗΠΑ για να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό.

«Τελικά, αυτό είναι ένα ξεχωριστό και διακριτό έργο και περιμέναμε ότι θα υπήρχε κάποια αναταραχή στην αρχή, κάτι που συνέβη. Και είπαμε ότι θα αμυνθούμε ξανά και ξανά και το έχουμε κάνει. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό», είπε ο Χέγκσεθ.

Ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, χαρακτήρισε τις στρατιωτικές ενέργειες του Ιράν ως «περισσότερο χαμηλής παρενόχλησης πυρά αυτή τη στιγμή», αποκαλώντας την απόφαση επανέναρξης του πολέμου «μια πολιτική απόφαση πάνω από το μισθολογικό μου επίπεδο».

Διαβάστε επίσης:

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ παρέτεινε την κράτηση δύο ακτιβιστών

Φον ντερ Λάιεν για δασμούς Τραμπ στα αυτοκίνητα: «Η ΕΕ είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια»

«Πάρτι με Diet Coke»: Η νέα μόδα στην Ινδία λόγω της μεγάλης… έλλειψης