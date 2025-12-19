Συνέντευξη Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για διάλογο, «καλλιτέχνης» ο Ζελένσκι, «κλέφτες» οι Ευρωπαίοι

Μήνυμα για τις προθέσεις της Μόσχας όσον αφορά στον πόλεμο με την Ουκρανία έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος, με την έναρξη της ετήσιας συνέντευξής του στα ΜΜΕ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη κιόλας ερώτηση είπε ότι δεν θεωρεί την Ουκρανία έτοιμη για διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, είπε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη και επιθυμεί να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα».

Παράλληλα, αποκάλεσε έμπλεος ειρωνίας τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «καλλιτέχνη», αναφερόμενος σε βίντεο του Ουκρανού ηγέτη δίπλα στην στήλη του Κουπιάνσκ με το οποίο ήθελε να αποδείξει ότι η πόλη δεν έχει καταλειφθεί από Ρώσους. «Του προτείνω να μπει μέσα» στην πόλη είπε ο Πούτιν, υπονοώντας ότι το βίντεο είναι σκηνοθετημένο.

Ο Πούτιν είπε ότι κοντά στο Κουπιάνσκ, 3.500 στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένοι, και ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ουσιαστικά δεν έχουν πια στρατηγικά αποθέματα, κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει το Κίεβο να καταλήξει σε μια διευθέτηση, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των Ρώσων Ενόπλων Δυνάμεων μάχονται στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι περίπου το 20% της Ουκρανίας τελεί υπό ρωσική κατοχή, προσθέτοντας ότι τον Οκτώβριο ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία το 2025.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρο το Λουχάνσκ, περίπου το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια κα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

