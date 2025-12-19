search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 11:32

Συνέντευξη Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για διάλογο, «καλλιτέχνης» ο Ζελένσκι, «κλέφτες» οι Ευρωπαίοι

19.12.2025 11:32
putin_1912_1920-1080_new
credit: AP

Μήνυμα για τις προθέσεις της Μόσχας όσον αφορά στον πόλεμο με την Ουκρανία έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος, με την έναρξη της ετήσιας συνέντευξής του στα ΜΜΕ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη κιόλας ερώτηση είπε ότι δεν θεωρεί την Ουκρανία έτοιμη για διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, είπε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη και επιθυμεί να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα».

Παράλληλα, αποκάλεσε έμπλεος ειρωνίας τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «καλλιτέχνη», αναφερόμενος σε βίντεο του Ουκρανού ηγέτη δίπλα στην στήλη του Κουπιάνσκ με το οποίο ήθελε να αποδείξει ότι η πόλη δεν έχει καταλειφθεί από Ρώσους. «Του προτείνω να μπει μέσα» στην πόλη είπε ο Πούτιν, υπονοώντας ότι το βίντεο είναι σκηνοθετημένο.

Ο Πούτιν είπε ότι κοντά στο Κουπιάνσκ, 3.500 στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένοι, και ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ουσιαστικά δεν έχουν πια στρατηγικά αποθέματα, κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει το Κίεβο να καταλήξει σε μια διευθέτηση, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των Ρώσων Ενόπλων Δυνάμεων μάχονται στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι περίπου το 20% της Ουκρανίας τελεί υπό ρωσική κατοχή, προσθέτοντας ότι τον Οκτώβριο ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία το 2025.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρο το Λουχάνσκ, περίπου το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια κα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Αναφερόμενος

Διαβάστε επίσης:

Σήμερα η μαραθώνια ετήσια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν – Απολογισμός της χρονιάς με… 2 εκατ. ερωτήσεις, στο επίκεντρο το Ουκρανικό

Αυτοκτόνησε ο ύποπτος για τη φονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν – Δολοφόνησε και τον καθηγητή του MIT, λένε οι αρχές (video)

Φρικτός θάνατος για 10χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
video-zelensky-fatni.
ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: O Ζελένσκι… Θείο Βρέφος, η φον ντερ Λάιεν… Παναγία και ο Μερτς… Ιωσήφ – Το κλάμα και το «δώρο» των 100 ευρώ

WILLIAM_KATE_CHRISTMAS
LIFESTYLE

Με… ανοιξιάτικη φωτογραφία η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Ουίλιαμ και Κέιτ

mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:14
video-zelensky-fatni.
ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: O Ζελένσκι… Θείο Βρέφος, η φον ντερ Λάιεν… Παναγία και ο Μερτς… Ιωσήφ – Το κλάμα και το «δώρο» των 100 ευρώ

WILLIAM_KATE_CHRISTMAS
LIFESTYLE

Με… ανοιξιάτικη φωτογραφία η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Ουίλιαμ και Κέιτ

mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

1 / 3