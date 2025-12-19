search
ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2025 09:35

Σήμερα η μαραθώνια ετήσια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν – Απολογισμός της χρονιάς με… 2 εκατ. ερωτήσεις, στο επίκεντρο το Ουκρανικό

Στις ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών θα απαντήσει σήμερα (19/12) ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Ειδικά φέτος, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο 73χρονος Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια, παραχωρεί από το 2001 αυτή τη συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες και μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση.

Με αυτή την αφορμή ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα, από τη γεωπολιτική ως την οικονομία, ή ακόμη και στα δικά του σχέδια για το μέλλον και αναμένονται οι δηλώσεις του αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Την Τετάρτη (17/12) ο Πούτιν επανέλαβε ότι οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν αναμφίβολα», είτε μέσω διπλωματίας είτε μέσω στρατιωτικών μέσων. Υιοθέτησε επίσης έναν πολύ σκληρό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους ηγέτες, για τους οποίους είπε πως φιλοδοξούν να προκαλέσουν την «κατάρρευση» της Ρωσίας.

Η συνέντευξη Τύπου θα ξεκινήσει στις 11 ώρα Ελλάδας. Οι παρευρισκόμενοι υποβλήθηκαν σε τεστ covid, όπως συνηθίζουν να κάνουν ακόμη όσοι συμμετέχουν σε συσκέψεις ή συνεδριάσεις με τον Πούτιν.

Αυτή η ετήσια συνέντευξη Τύπου αποτελεί μια ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να ακούσει τα παράπονα των πολιτών από τις διάφορες περιοχές της Ρωσίας, της μεγαλύτερης σε μέγεθος χώρας του κόσμου, όπως η κατάσταση των νοσοκομείων ή η έλλειψη σχολείων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου χωριζόταν στο παρελθόν σε δύο μέρη: στο πρώτο ο Πούτιν δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τη συμμετοχή δυτικών μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια ερωτήσεις από τους πολίτες. Από το 2023 τα δύο μέρη έχουν συγχωνευθεί.

