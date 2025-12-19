WSJ: Μη αξιοποιώντας τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια για την Ουκρανία η Ευρώπη έδειξε τον φόβο της

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που προσπαθούν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντισταθεί στη Ρωσία έκαναν τελικά πίσω, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την αναστολή της χρήσης των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για δάνειο στο Κίεβο και την κατάληξη σε εναλλακτικό σχέδιο.

Όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν νωρίς την Παρασκευή στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου, επέδειξαν για άλλη μια φορά μια διχόνοια που έχει διχάσει τους υποστηρικτές της Ουκρανίας από τότε που η Ρωσία εισέβαλε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σχετικά με το πόσο τολμηρά είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τη Μόσχα.

Το αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης υψηλού ρίσκου στις Βρυξέλλες δεν ήταν αρνητικό για την Ουκρανία, δείχνοντας συνεχή σταθερή υποστήριξη στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία θα λάβει το δάνειο των 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε υποσχεθεί η Ευρώπη, το οποίο θα χρηματοδοτήσει τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού και των στρατιωτικών δαπανών της τα επόμενα δύο χρόνια. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Ευρώπη έχει δεσμεύσει επ’ αόριστον ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να τα κρατήσει μακριά από την εμβέλεια τόσο του Κρεμλίνου όσο και της κυβέρνησης Τραμπ.

Αλλά όχι για πρώτη φορά, η Ευρώπη απέδειξε ότι όταν αντιμετωπίζει ρωσικές απειλές και εκφοβισμό, η ήπειρος αγωνίζεται να φανεί ισχυρή. Οι ηγέτες δήλωσαν ότι η αρπαγή κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και ότι ένα πολύπλοκο σχέδιο που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αλάνθαστο.

Δυτικοί υποστηρικτές έχουν επανειλημμένα διστάσει να στείλουν προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία λόγω φόβων κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Έχουν επιπλήξει το Κίεβο για επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, ακόμη και όταν η Μόσχα βομβάρδιζε την Ουκρανία. Έχουν επιβάλει ευρείες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών κυρώσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά δεν τις έχουν εφαρμόσει με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει αντιπαράθεση με τη Ρωσία ή να επιδεινώσει έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.

Τώρα, 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν παγώσει τις πρώτες ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία πιθανότατα θα παραμείνουν στο περιθώριο μέχρι το τέλος του πολέμου, ενδεχομένως διαθέσιμα για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, αλλά όχι για την ενίσχυση των στρατιωτικών προσπαθειών του Κιέβου ή των προσπαθειών επανεξοπλισμού της Ευρώπης.

Το σχέδιο της Ευρώπης να χρησιμοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για το δάνειο της Ουκρανίας ναυάγησε λόγω της αντίθεσης του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ. Το Βέλγιο ανησυχούσε ότι μια επιτυχημένη νομική αμφισβήτηση του δανείου θα μπορούσε να αφήσει τη χώρα σε οικονομική κρίση. Αυτό συμβαίνει επειδή το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, η οποία κατέχει περίπου τα δύο τρίτα των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας από την αρχή του πολέμου.

Ο Ντε Βεβέρ δήλωσε ότι η Μόσχα είχε απειλήσει με νομικά και οικονομικά αντίποινα εναντίον του Βελγίου και του ίδιου προσωπικά εάν η κυβέρνηση υποστήριζε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για το δάνειο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι το σχέδιο ισοδυναμούσε με «ληστεία» που θα είχε «σοβαρές συνέπειες για όσους το επιχειρούσαν», κυρίως μεταξύ των οποίων «διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» στην ΕΕ ως ασφαλές καταφύγιο για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι το σχέδιο της ΕΕ απέτυχε επειδή «η λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λεηλασία των χρημάτων άλλων ανθρώπων είναι δύσκολη».

Το δάνειο παραλίγο να μετατραπεί σε ένα πολύπλευρο όπλο. Αξιωματούχοι της ΕΕ, ξεκινώντας από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και εθνικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ήθελαν να κατασχέσουν 90 δισεκατομμύρια ευρώ ως εγγύηση για το δάνειο της Ουκρανίας. Αυτό θα βοηθούσε το Κίεβο, ενώ παράλληλα θα τιμωρούσε τη Ρωσία και θα ελάφρυνε το οικονομικό βάρος της ΕΕ. Αντ’ αυτού, οι φορολογούμενοι της ΕΕ επιβαρύνονται με το κόστος του δανείου.

Ο Μερτς χαρακτήρισε την Παρασκευή την εναλλακτική απόφαση – ένα άτοκο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, χρηματοδοτούμενο από ένα κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο – «μια ρεαλιστική, καλή λύση που επιτυγχάνει το ίδιο πράγμα».

Ο Μερτς και η φον ντερ Λάιεν είχαν υψηλούς στόχους και δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο, η Ευρώπη κατέληξε να ενισχύσει σημαντικά το πλεονέκτημα του Κιέβου στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Το δάνειο διασφαλίζει ότι η Ουκρανία θα χρηματοδοτηθεί για δύο χρόνια αντί για ένα ακόμη τρίμηνο.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την ΕΕ για την υποστήριξή της, λέγοντας στο X ότι το δάνειο «είναι σημαντική υποστήριξη που πραγματικά ενισχύει την ανθεκτικότητά μας». Η χρηματοδότηση της ΕΕ, είπε, σημαίνει ότι «Μαζί, υπερασπιζόμαστε το μέλλον της ηπείρου μας».

I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Αλλά ενώ η Ουκρανία πήρε αυτό που χρειαζόταν -κάτι που τελικά ήταν αυτό που είχε σημασία για τους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες- η ΕΕ βγήκε πληγωμένη.

«Οι προοπτικές είναι τρομερές στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου πολέμου», δήλωσε ο Μαρκ Μπάθγκεϊτ, διευθύνων σύμβουλος της Tweeddale Advisors, μιας εταιρείας συμβούλων πολιτικής στο Λονδίνο για επενδυτικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα «δείχνει πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί πολιτική υποστήριξη ώστε να επεκταθεί στην κάλυψη του κόστους μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών».

For us today, the decision by EU leaders to provide an interest-free loan of €90 billion to Ukraine is an important victory.



Without these funds, it would be very difficult for us. In any case, this is tied to Russian reparations. And these are important steps. The fact that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Η δυσκολία αυτή είναι πιθανό να αυξηθεί, φοβούνται οι ηγέτες της ΕΕ. Το Βέλγιο ενώθηκε στην αντίθεσή του με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία. Η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Μάλτα εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι ένα παράδοξο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ είναι ότι η συγκέντρωση υποστήριξης για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας γίνεται πιο δύσκολη, παρόλο που οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη δείξει αποτελέσματα.

Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι λένε ότι ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν βλέπει ότι η Ρωσία αποτελεί άμεση απειλή για την ήπειρο. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της ΕΕ το πρωί της Παρασκευής, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, της οποίας η χώρα ήταν από τους πιο γενναιόδωρους υποστηρικτές της Ουκρανίας, δήλωσε ότι πολλές κυβερνήσεις και ηγέτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό σχετικά με τον πόλεμο.

«Πρέπει να πω ότι αυτό ελπίζει ο Πούτιν – ο συνδυασμός κάποιου είδους πολεμικής κόπωσης με έναν υβριδικό πόλεμο που φέρνει πολλή αβεβαιότητα και ανασφάλεια στις κοινωνίες μας», είπε.

Η Φρέντερικσεν είπε ότι αν και πολλοί Ευρωπαίοι θέλουν ειρήνη, πιστεύει ότι η Ρωσία δεν την επιθυμεί. «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θεωρούν τους εαυτούς τους ότι βρίσκονται σε σύγκρουση μαζί μας και ως εκ τούτου πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται», είπε.

