Ο γιος του Ρομπ Ρέινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν το διπλό φονικό – «Τα φάρμακα τον έκαναν επικίνδυνο»

O Νικ Ρέινερ λίγες εβδομάδες πριν σκοτώσει τον πατέρα και τη μητέρα του είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το TMZ ο γιος του διακεκριμένου σκηνοθέτη επιδείκνυε ανησυχητικές συμπεριφορές εδώ και περίπου ένα μήνα, ενώ τον παρακολουθούσε και ψυχίατρος.

«Τα φάρμακα που έπαιρνε τον έκαναν αλλοπρόσαλλο και επικίνδυνο», σχολίασε.

Ο 33χρονος είχε εισαχθεί σε κλινική στο Λος Άντζελες που ειδικεύεται στις εξαρτήσεις και στις ψυχικές ασθένειες. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν τη δολοφονία ο γιατρός που τον παρακολουθούσε του άλλαξε τη φαρμακευτική αγωγή και έγινε ακόμα πιο αλλοπρόσαλλη η συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τις πηγές του TMZ ο γιατρός επιχείρησε να τον σταθεροποιήσει αλλά δεν τα κατάφερε.

«Ο Νικ τα είχε χαμένα», επεσήμανε η πηγή και πρόσθεσε ότι η εξάρτηση του από τα ναρκωτικά χειροτέρευε τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας.



«Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροι μας φίλοι»

Ο 33χρονος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία. Τα αδέλφια του ζήτησαν να σταματήσουν οι ικασίες γύρω από την οικογένεια. «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας. Η φρικτή και καταστροφική απώλεια των γονιών μας, Ρομπ και Μισέλ, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να βιώσει ποτέ. Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι. Ζητάμε τώρα σεβασμό και ιδιωτικότητα, να μετριάζονται οι ικασίες με συμπόνια και ανθρωπιά, και να θυμόμαστε τους γονείς μας για τις απίστευτες ζωές που έζησαν και την αγάπη που μας έδωσαν».

