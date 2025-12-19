search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 19:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 18:50

Ο γιος του Ρομπ Ρέινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν το διπλό φονικό – «Τα φάρμακα τον έκαναν επικίνδυνο»

19.12.2025 18:50
NickReiner

O Νικ Ρέινερ λίγες εβδομάδες πριν σκοτώσει τον πατέρα και τη μητέρα του είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια. 

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το TMZ ο γιος του διακεκριμένου σκηνοθέτη επιδείκνυε ανησυχητικές συμπεριφορές εδώ και περίπου ένα μήνα, ενώ τον παρακολουθούσε και ψυχίατρος.

«Τα φάρμακα που έπαιρνε τον έκαναν αλλοπρόσαλλο και επικίνδυνο», σχολίασε. 

Ο 33χρονος είχε εισαχθεί σε κλινική στο Λος Άντζελες που ειδικεύεται στις εξαρτήσεις και στις ψυχικές ασθένειες. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν τη δολοφονία ο γιατρός που τον παρακολουθούσε του άλλαξε τη φαρμακευτική αγωγή και έγινε ακόμα πιο αλλοπρόσαλλη η συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τις πηγές του TMZ ο γιατρός επιχείρησε να τον σταθεροποιήσει αλλά δεν τα κατάφερε.

«Ο Νικ τα είχε χαμένα», επεσήμανε η πηγή και πρόσθεσε ότι η εξάρτηση του από τα ναρκωτικά χειροτέρευε τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας. 

«Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροι μας φίλοι»

Ο 33χρονος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία. Τα αδέλφια του ζήτησαν να σταματήσουν οι ικασίες γύρω από την οικογένεια. «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας. Η φρικτή και καταστροφική απώλεια των γονιών μας, Ρομπ και Μισέλ, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να βιώσει ποτέ. Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι. Ζητάμε τώρα σεβασμό και ιδιωτικότητα, να μετριάζονται οι ικασίες με συμπόνια και ανθρωπιά, και να θυμόμαστε τους γονείς μας για τις απίστευτες ζωές που έζησαν και την αγάπη που μας έδωσαν».

Διαβάστε επίσης

Ρώσος δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνέντευξης του Πούτιν (Video)

Σίδνεϊ: Συγκέντρωσαν 1,5 εκατ. ευρώ για τον «ήρωα του Μπόνταϊ» – Ρώτησε αν το αξίζει

Ουκρανία: Πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας χτυπήθηκε νότια της Κρήτης (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

AEK
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αφοσιωμένος φίλαθλος της ΑΕΚ ζήτησε από τους διασώστες να κάνουν άκρη για να δει του πέναλντι του Γιόβιτς

julian_assange_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η σουηδική αστυνομία έκρινε «μη αποδεκτή» τη μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ για το βραβείο τη Ματσάδο

tilemarathonios wide media 88- new
MEDIA

Πάνω από 100.000 ευρώ για τα παιδιά του συλλόγου Ελπίδα και του Make-A-Wish στον τηλεμαραθώνιο Action24-Athletico.gr 

klouva asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ στον Πλατύκαμπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 19:26
mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

AEK
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αφοσιωμένος φίλαθλος της ΑΕΚ ζήτησε από τους διασώστες να κάνουν άκρη για να δει του πέναλντι του Γιόβιτς

julian_assange_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η σουηδική αστυνομία έκρινε «μη αποδεκτή» τη μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ για το βραβείο τη Ματσάδο

1 / 3