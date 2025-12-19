Ουκρανία: Πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας χτυπήθηκε νότια της Κρήτης (video)

Ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται πλέον να επεκτείνεται μέχρι τη Μεσόγειο, καθώς καταγράφηκε για πρώτη φορά επίθεση σε πετρελαιοφόρο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας νότια της Κρήτης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς το πλήγμα σημειώθηκε εκτός των εδαφών των δύο εμπλεκόμενων χωρών.

Σύμφωνα με πηγή από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU), η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Το πετρελαιοφόρο βρισκόταν σε πορεία νότια της Κρήτης τη στιγμή του χτυπήματος.

⚡️❗️For the first time, Ukraine’s Security Service (@ServiceSsu) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea.



The SSU’s elite Alpha unit targeted the tanker QENDIL (IMO 9310525) using aerial drones while it was sailing in… pic.twitter.com/gLG2aS6pn3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2025

Όπως διευκρινίστηκε, η SBU χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πλήξει το πετρελαιοφόρο QENDIL, το οποίο ανήκει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πλοίο χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, ενώ το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή του πλήγματος.

