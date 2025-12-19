search
19.12.2025 14:36

Ουκρανία: Πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας χτυπήθηκε νότια της Κρήτης (video)

19.12.2025 14:36
Ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται πλέον να επεκτείνεται μέχρι τη Μεσόγειο, καθώς καταγράφηκε για πρώτη φορά επίθεση σε πετρελαιοφόρο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας νότια της Κρήτης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς το πλήγμα σημειώθηκε εκτός των εδαφών των δύο εμπλεκόμενων χωρών.

Σύμφωνα με πηγή από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU), η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Το πετρελαιοφόρο βρισκόταν σε πορεία νότια της Κρήτης τη στιγμή του χτυπήματος.

Όπως διευκρινίστηκε, η SBU χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πλήξει το πετρελαιοφόρο QENDIL, το οποίο ανήκει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πλοίο χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, ενώ το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή του πλήγματος.

