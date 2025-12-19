search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2025 18:43

Ρώσος δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνέντευξης του Πούτιν (Video)

19.12.2025 18:43
putin

Βραβείο πρωτοτυπίας παίρνει Ρώσος δημοσιογράφος, ο οποίος επέλεξε την ετήσια συνέντευξη Τύπου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ως το ρομαντικότερο φόντο που μπορούσε να σκεφτεί για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Αν και μια τέτοια συγκυρία δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα πολλών ερωτευμένων, για τον δημοσιογράφο Κίριλ Μπαζάνοφ, ήταν η σωστή στιγμή.

Ντυμένος με κόκκινο παπιγιόν και κρατώντας μια αφίσα που έγραφε «Θέλω να παντρευτώ», ο Μπαζάνοφ τράβηξε την προσοχή του επί χρόνια ηγέτη και κάπου εκεί είχε την ευκαιρία του.

«Ξέρω ότι η κοπέλα μου παρακολουθεί τώρα τη συνέντευξη Τύπου. Όλετσκα, παντρέψου με!» είπε, προκαλώντας χειροκροτήματα από το κοινό.

Ο Μπαζάνοφ, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με το υψηλό κόστος ζωής στη Ρωσία, αναγκάστηκε να περιμένει για να λάβει απάντηση από τη σύντροφό του.

Μετά από περίπου μία ώρα, οι διοργανωτές διέκοψαν τον Πούτιν για να ανακοινώσουν τα χαρούμενα νέα. Η Όλετσκα είχε πει ναι. Ακούστηκαν νέα χειροκροτήματα και επευφημίες.

Ο Πούτιν δεν απάντησε στην πρόσκληση να παραστεί στον επερχόμενο γάμο, αλλά προσφέρθηκε να οργανώσει τη συλλογή δωρεών για το ζευγάρι.

«Ο Κίριλ ρωτούσε απλώς για τις υλικές συνθήκες των νέων οικογενειών. Και αυτό είναι σωστό – ένας άντρας πρέπει να είναι αυτός που βγάζει τα προς το ζην. Τώρα θα συγκεντρώσουμε τουλάχιστον αρκετά για τον γάμο», είπε.

