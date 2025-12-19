Διαμαρτυρία γάλλων αγροτών έξω από το εξοχικό του Μακρόν: Άφησαν κοπριά κι ένα… φέρετρο (Video)

Στο στόχαστρο των γάλλων αγροτών που επίσης βρίσκονται στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκε το εξοχικό του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αρκετές δεκάδες αγρότες και μερικά τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής μπροστά από το σπίτι του ζεύγους Μακρόν στην πόλη Λε Τουκέ για να διαμαρτυρηθούν. Υπό το άγρυπνο βλέμμα των αρχών επιβολής του νόμου, γεωργικά απόβλητα, σακούλες με κοπριά, ελαστικά και κλαδιά πετάχτηκαν μπροστά στην κατοικία του προεδρικού ζεύγους.

🇫🇷 ALERTE 🇫🇷



– Les #AgriculteursEnColère déversent des choux-fleurs devant la villa présidentielle au Touquet.



La population est appelé à rejoindre le mouvement ‼️



Un ♥️ si tu soutiens



Abonnez-vous pour suivre le mouvement



pic.twitter.com/YdzrRQVcx6 — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) December 19, 2025

Depuis 5h30 ce vendredi matin, des agriculteurs se sont positionnés devant la maison du couple Macron au Touquet. 🚜🧑🏻‍🌾#SoutienTotalAuxAgriculteurs pic.twitter.com/I6VxA5sAN0 — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) December 19, 2025

Επιπλέον, ένα φέρετρο τοποθετήθηκε μπροστά από το σπίτι, συνοδευόμενο από συνθήματα όπως «Φάτε γαλλικά» και «Σταματήστε τον φόρο». Σύμφωνα με τους αγρότες, αυτός ήταν ένας τρόπος να πληροφορηθεί άμεσα ο αρχηγός του κράτους για την δεινή θέση του γεωργικού τομέα.

Οι διαδηλωτές, που προέρχονταν κυρίως από την FDSEA (Εθνική Ομοσπονδία Αγροτικών Ενώσεων) και τους Νέους Αγρότες, κατήγγειλαν ένα «διαδεδομένο αίσθημα αγανάκτησης ». Στόχος τους: «η τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική, επειδή οπισθοδρομούμε », εξήγησε ο αντιπρόεδρος της FDSEA. « Διαμαρτυρόμαστε κατά της συμφωνίας Mercosur , της μείωσης της χρηματοδότησης της ΚΑΠ (Κοινής Γεωργικής Πολιτικής), του φόρου στα λιπάσματα, του αθέμιτου ανταγωνισμού…» .

🚨🇫🇷🚜 FLASH | Des agriculteurs se sont positionnés devant la maison d'Emmanuel et Brigitte Macron, au Touquet. (BFMTV)pic.twitter.com/2cmTk7AJbu — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 19, 2025

Η κινητοποίηση αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης δυσαρέσκειας στον γεωργικό τομέα. Αυτή την Παρασκευή, πολλοί αγρότες συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να καταγγείλουν τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών χωρών της Νότιας Αμερικής.

