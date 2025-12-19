Διαμαρτυρία γάλλων αγροτών έξω από το εξοχικό του Μακρόν: Άφησαν κοπριά κι ένα… φέρετρο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο στόχαστρο των γάλλων αγροτών που επίσης βρίσκονται στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκε το εξοχικό του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Αρκετές δεκάδες αγρότες και μερικά τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής μπροστά από το σπίτι του ζεύγους Μακρόν στην πόλη Λε Τουκέ για να διαμαρτυρηθούν. Υπό το άγρυπνο βλέμμα των αρχών επιβολής του νόμου, γεωργικά απόβλητα, σακούλες με κοπριά, ελαστικά και κλαδιά πετάχτηκαν μπροστά στην κατοικία του προεδρικού ζεύγους.
Επιπλέον, ένα φέρετρο τοποθετήθηκε μπροστά από το σπίτι, συνοδευόμενο από συνθήματα όπως «Φάτε γαλλικά» και «Σταματήστε τον φόρο». Σύμφωνα με τους αγρότες, αυτός ήταν ένας τρόπος να πληροφορηθεί άμεσα ο αρχηγός του κράτους για την δεινή θέση του γεωργικού τομέα.
Οι διαδηλωτές, που προέρχονταν κυρίως από την FDSEA (Εθνική Ομοσπονδία Αγροτικών Ενώσεων) και τους Νέους Αγρότες, κατήγγειλαν ένα
«διαδεδομένο αίσθημα αγανάκτησης». Στόχος τους:
«η τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική, επειδή οπισθοδρομούμε », εξήγησε ο αντιπρόεδρος της FDSEA. «
Διαμαρτυρόμαστε κατά της συμφωνίας Mercosur
, της μείωσης της χρηματοδότησης της ΚΑΠ (Κοινής Γεωργικής Πολιτικής), του φόρου στα λιπάσματα, του αθέμιτου ανταγωνισμού…».
Η κινητοποίηση αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης δυσαρέσκειας στον γεωργικό τομέα. Αυτή την Παρασκευή, πολλοί αγρότες συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να καταγγείλουν τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών χωρών της Νότιας Αμερικής.
