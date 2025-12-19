search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2025

Διαμαρτυρία γάλλων αγροτών έξω από το εξοχικό του Μακρόν: Άφησαν κοπριά κι ένα… φέρετρο (Video)

19.12.2025 17:04
agrotes gallia kopria

Στο στόχαστρο των γάλλων αγροτών που επίσης βρίσκονται στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκε το εξοχικό του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αρκετές δεκάδες αγρότες και μερικά τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής μπροστά από το σπίτι του ζεύγους Μακρόν στην πόλη Λε Τουκέ για να διαμαρτυρηθούν. Υπό το άγρυπνο βλέμμα των αρχών επιβολής του νόμου, γεωργικά απόβλητα, σακούλες με κοπριά, ελαστικά και κλαδιά πετάχτηκαν μπροστά στην κατοικία του προεδρικού ζεύγους. 

Επιπλέον, ένα φέρετρο τοποθετήθηκε μπροστά από το σπίτι, συνοδευόμενο από συνθήματα όπως «Φάτε γαλλικά» και «Σταματήστε τον φόρο». Σύμφωνα με τους αγρότες, αυτός ήταν ένας τρόπος να πληροφορηθεί άμεσα ο αρχηγός του κράτους για την δεινή θέση του γεωργικού τομέα.

Οι διαδηλωτές, που προέρχονταν κυρίως από την FDSEA (Εθνική Ομοσπονδία Αγροτικών Ενώσεων) και τους Νέους Αγρότες, κατήγγειλαν ένα «διαδεδομένο αίσθημα αγανάκτησης». Στόχος τους: «η τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική, επειδή οπισθοδρομούμε », εξήγησε ο αντιπρόεδρος της FDSEA. «Διαμαρτυρόμαστε κατά της συμφωνίας Mercosur, της μείωσης της χρηματοδότησης της ΚΑΠ (Κοινής Γεωργικής Πολιτικής), του φόρου στα λιπάσματα, του αθέμιτου ανταγωνισμού…».

Η κινητοποίηση αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης δυσαρέσκειας στον γεωργικό τομέα. Αυτή την Παρασκευή, πολλοί αγρότες συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να καταγγείλουν τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών χωρών της Νότιας Αμερικής. 

Mette-Marit
LIFESTYLE

Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

eksobar
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαϊνης εντόπισαν οι γαλλικές αρχές

syntagma vroxi xristoygenna 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα – Τι λέει νέα μελέτη

gkilfoil argiros 99- new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά – Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χώρα μου»

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

