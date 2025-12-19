Ισπανία: Θηλυκός… Top Gun η πριγκίπισσα Λεονόρ – Πιλόταρε μαχητικό για πρώτη φορά (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πίσω από το πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους κάθισε η πριγκίπισσα της Ισπανίας Λεονόρ, αυτή τη φορά όμως όχι στον προσομοιωτή, όπως τις εβδομάδες της εκπαίδευσής της, αλλά σε μια πραγματική πτήση.
Η Λεονόρ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη της πτήση μέσα στην καμπίνα ενός Pilatus PC-21 και στο έδαφος έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συντρόφους της.
Η 20χρονη Λεονόρ, πριγκίπισσα της Αστούριας και διάδοχος του ισπανικού θρόνου, τους τελευταίους μήνες φοιτά στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήδη έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στη Γενική Στρατιωτική Ακαδημία της Σαραγόσα και στη Ναυτική Σχολή του Μαρίν.
Η πριγκίπισσα της Αστούριας ακολουθεί στρατιωτική εκπαίδευση, στα βήματα του πατέρα της, βασιλιά Φελίπε, καθώς και του παππού της, Χουάν Κάρλος, κάνοντας όλα τα βήματα για α διαδεχθεί τον βασιλιά Φελίπε στον ισπανικό θρόνο.
Η Λεονόρ αναλαμβάνει όλο και πιο έντονα θεσμικό ρόλο στην ισπανική μοναρχία, ενω θεωρείται ότι δίνει νέα πνοή, καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.
