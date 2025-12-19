Ισπανία: Θηλυκός… Top Gun η πριγκίπισσα Λεονόρ – Πιλόταρε μαχητικό για πρώτη φορά (Photos/Video)

Πίσω από το πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους κάθισε η πριγκίπισσα της Ισπανίας Λεονόρ, αυτή τη φορά όμως όχι στον προσομοιωτή, όπως τις εβδομάδες της εκπαίδευσής της, αλλά σε μια πραγματική πτήση.

Η Λεονόρ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη της πτήση μέσα στην καμπίνα ενός Pilatus PC-21 και στο έδαφος έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συντρόφους της.

La Princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario como alumna del Ejército del Aire pic.twitter.com/2HIwhgUzVG — EL MUNDO (@elmundoes) December 19, 2025

Η 20χρονη Λεονόρ, πριγκίπισσα της Αστούριας και διάδοχος του ισπανικού θρόνου, τους τελευταίους μήνες φοιτά στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήδη έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στη Γενική Στρατιωτική Ακαδημία της Σαραγόσα και στη Ναυτική Σχολή του Μαρίν.

⏯ Así ha pilotado la princesa Leonor el avión de entrenamiento del Ejército del Aire 🚁 La heredera ha pilotado el avión sin la compañía de un instructor, tras haber realizado las clases en simulador y los vuelos junto a uno de los profesores de la academia 📹 Europa Press pic.twitter.com/JCyhstXV6m — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) December 19, 2025

Η πριγκίπισσα της Αστούριας ακολουθεί στρατιωτική εκπαίδευση, στα βήματα του πατέρα της, βασιλιά Φελίπε, καθώς και του παππού της, Χουάν Κάρλος, κάνοντας όλα τα βήματα για α διαδεχθεί τον βασιλιά Φελίπε στον ισπανικό θρόνο.

¡Nuevas fotos de la princesa Leonor!



Casa Real publica estas imágenes de la heredera en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde se encuentra completando su formación aeronáutica militar.



(📸 @CasaReal) pic.twitter.com/sm5LrRPQ8K — Revista ¡HOLA! (@hola) December 19, 2025

Η Λεονόρ αναλαμβάνει όλο και πιο έντονα θεσμικό ρόλο στην ισπανική μοναρχία, ενω θεωρείται ότι δίνει νέα πνοή, καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

