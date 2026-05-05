Πόσα χρήματα γλυτώνει ένα αυτοκίνητο με LPG σε ένα μήνα, σε σχέση με ένα βενζίνης

Το LPG επιστρέφει στο προσκήνιο, ειδικά τώρα που η τιμή της βενζίνης παραμένει σε επίπεδα που κάνουν κάθε γέμισμα να θυμίζει μικρή οικονομική απόφαση.

Η λογική είναι απλή: ένα αυτοκίνητο με LPG συνήθως καίει περισσότερα λίτρα στα 100 χλμ. σε σχέση με τη βενζίνη, όμως το καύσιμο κοστίζει αισθητά λιγότερο. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο καίει, αλλά πόσο πληρώνεις για να κάνεις την ίδια διαδρομή. Και εκεί αρχίζει να φαίνεται η διαφορά. Για να το δούμε πιο καθαρά, πήραμε δύο παραδείγματα αυτοκινήτων που διατίθενται τόσο με βενζινοκινητήρα όσο και με εργοστασιακή έκδοση διπλού καυσίμου βενζίνης/LPG. Το πρώτο είναι το Renault Captur, ένα B-SUV με ξεκάθαρα οικογενειακό και καθημερινό χαρακτήρα. Το δεύτερο είναι το Dacia Sandero, ένα από τα πιο value for money μοντέλα της αγοράς, όπου το LPG παίζει έτσι κι αλλιώς κεντρικό ρόλο στη φιλοσοφία του. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε τιμή βενζίνης 2,14 ευρώ/λίτρο και τιμή LPG 1,21 ευρώ/λίτρο. Ως μηνιαίο σενάριο παίρνουμε τα 1.000 χλμ., μια απόσταση αρκετά ρεαλιστική για έναν οδηγό που κινείται καθημερινά σε πόλη, περιφερειακούς δρόμους και κάποια μικρά ταξίδια μέσα στον μήνα.

Renault Captur: Πόσο κοστίζουν 100 χλμ. με βενζίνη και LPG

Στην περίπτωση του Renault Captur, η βενζινοκίνητη έκδοση είναι η TCe turbo 115 evolution, με 115 ίππους και τιμή από 20.900 ευρώ. Απέναντί της έχουμε την έκδοση Eco-G turbo 100 evolution plus, με 100 ίππους, εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου βενζίνης/LPG και τιμή από 21.700 ευρώ. Η διαφορά στην τιμή αγοράς είναι 800 ευρώ υπέρ της βενζινοκίνητης έκδοσης, κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Το LPG δεν είναι απλώς φθηνότερο στη χρήση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ξεκινά και από ελαφρώς υψηλότερη τιμή αγοράς. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Renault Captur, η έκδοση TCe 115 βενζίνης έχει μικτή κατανάλωση WLTP από 5,6 έως 6,1 lt/100 km. Για έναν πιο ρεαλιστικό μέσο υπολογισμό, παίρνουμε τη μέση τιμή, δηλαδή περίπου 5,85 lt/100 km. Με τιμή βενζίνης 2,14 ευρώ/λίτρο, το κόστος για κάθε 100 χλμ. διαμορφώνεται στα 12,52 ευρώ.

Η έκδοση Eco-G 100 LPG έχει κατανάλωση με LPG από 7,5 έως 8,1 lt/100 km. Αντίστοιχα, παίρνουμε ως μέση τιμή τα 7,8 lt/100 km. Με τιμή LPG 1,21 ευρώ/λίτρο, το κόστος για κάθε 100 χλμ. πέφτει στα 9,44 ευρώ. Άρα, στο ίδιο αυτοκίνητο, για την ίδια απόσταση, η έκδοση LPG του Renault Captur γλιτώνει περίπου 3,08 ευρώ ανά 100 χλμ. σε σχέση με την αντίστοιχη βενζινοκίνητη λογική. Σε έναν μήνα με 1.000 χλμ., η οικονομία φτάνει περίπου τα 30,80 ευρώ. Αν ο οδηγός κάνει 1.500 χλμ. τον μήνα, το όφελος ανεβαίνει στα 46,20 ευρώ, ενώ στα 2.000 χλμ. αγγίζει τα 61,60 ευρώ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η διαφορά τιμής αγοράς των 800 ευρώ μπορεί να αποσβεστεί σε βάθος χρόνου. Με 1.000 χλμ. τον μήνα, η απόσβεση έρχεται περίπου σε 26 μήνες. Αν όμως κάποιος κάνει 1.500 ή 2.000 χλμ. τον μήνα, τότε το LPG αρχίζει να βγάζει νόημα πολύ πιο γρήγορα.

Dacia Sandero: Εδώ το LPG γίνεται ακόμα πιο δυνατό

Το δεύτερο παράδειγμα είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, γιατί το Dacia Sandero έχει χτίσει μεγάλο μέρος της εμπορικής του επιτυχίας πάνω στη λογική του χαμηλού κόστους χρήσης. Η βενζινοκίνητη έκδοση Sandero expression TCe 100 κοστίζει 17.300 ευρώ, ενώ η έκδοση Sandero expression Eco-G 120 με LPG κοστίζει 17.600 ευρώ. Εδώ η διαφορά τιμής είναι μόλις 300 ευρώ, άρα το LPG ξεκινά με πολύ μικρότερο εμπόδιο απόσβεσης σε σχέση με το Captur. Παράλληλα, η έκδοση Eco-G είναι ισχυρότερη, με 120 ίππους, έναντι των 100 ίππων της βενζινοκίνητης TCe 100.

Για τον υπολογισμό του κόστους, στο Sandero χρησιμοποιούμε την εργοστασιακή λογική WLTP με βάση τις εκπομπές CO2 και τις αντίστοιχες τιμές κατανάλωσης που προκύπτουν ενδεικτικά από αυτές. Η βενζινοκίνητη έκδοση TCe 100, με εκπομπές 122 g/km CO2, αντιστοιχεί περίπου σε κατανάλωση 5,3 lt/100 km. Με τιμή βενζίνης 2,14 ευρώ/λίτρο, το κόστος για 100 χλμ. διαμορφώνεται περίπου στα 11,34 ευρώ. Η έκδοση Eco-G 120 LPG, με εκπομπές 109 g/km CO2, αντιστοιχεί σε ενδεικτική κατανάλωση περίπου 6,65 lt/100 km με LPG. Με τιμή LPG 1,21 ευρώ/λίτρο, το κόστος για 100 χλμ. πέφτει περίπου στα 8,05 ευρώ.

Η διαφορά εδώ είναι ακόμα πιο καθαρή: το Sandero με LPG γλιτώνει περίπου 3,29 ευρώ ανά 100 χλμ. σε σχέση με το βενζινοκίνητο Sandero. Σε μηνιαία χρήση 1.000 χλμ., το όφελος φτάνει περίπου τα 32,90 ευρώ. Στα 1.500 χλμ. τον μήνα, η οικονομία ανεβαίνει στα 49,35 ευρώ, ενώ στα 2.000 χλμ. φτάνει περίπου τα 65,80 ευρώ. Με δεδομένο ότι η διαφορά αγοράς ανάμεσα στο Sandero TCe 100 expression και στο Sandero Eco-G 120 expression είναι μόλις 300 ευρώ, η απόσβεση μπορεί να γίνει σε λιγότερο από 10 μήνες για έναν οδηγό που κάνει 1.000 χλμ. τον μήνα. Για κάποιον που γράφει περισσότερα χιλιόμετρα, το οικονομικό πλεονέκτημα αρχίζει να φαίνεται σχεδόν από τον πρώτο χρόνο.

Πόσα χρήματα γλιτώνεις τελικά τον μήνα;

Αν κρατήσουμε τα δύο παραδείγματα μαζί, η εικόνα είναι αρκετά σταθερή. Με τις σημερινές τιμές που βάλαμε στον υπολογισμό, δηλαδή 2,14 ευρώ/λίτρο για τη βενζίνη και 1,21 ευρώ/λίτρο για το LPG, ένα εργοστασιακό αυτοκίνητο LPG μπορεί να γλιτώνει περίπου 30 έως 33 ευρώ τον μήνα για κάθε 1.000 χλμ.. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία δεν είναι θεωρητική. Είναι πρακτική, μετρήσιμη και μεγαλώνει όσο περισσότερα χιλιόμετρα κάνει ο οδηγός. Για κάποιον που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο κυρίως μέσα στην πόλη και κάνει λίγα χιλιόμετρα, η διαφορά υπάρχει αλλά δεν αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα. Για κάποιον όμως που κινείται καθημερινά, πηγαίνει δουλειά με το αυτοκίνητο, κάνει εκδρομές ή γράφει 15.000 με 20.000 χλμ. τον χρόνο, το LPG αρχίζει να αποκτά πραγματικό οικονομικό βάρος. Στο Renault Captur, το μηνιαίο όφελος είναι περίπου 30,80 ευρώ στα 1.000 χλμ., αλλά η μεγαλύτερη διαφορά τιμής αγοράς σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αποσβεστεί. Στο Dacia Sandero, το όφελος είναι περίπου 32,90 ευρώ στα 1.000 χλμ., όμως επειδή η διαφορά αγοράς είναι μόλις 300 ευρώ, η απόσβεση γίνεται πολύ γρήγορα.

Το LPG συμφέρει περισσότερο όσο γράφεις χιλιόμετρα

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το LPG δεν κερδίζει επειδή καίει λιγότερα λίτρα. Στην πραγματικότητα, συνήθως καίει περισσότερα. Κερδίζει επειδή το λίτρο κοστίζει πολύ λιγότερο. Και αυτό αλλάζει πλήρως τον υπολογισμό στο τέλος του μήνα. Ένα αυτοκίνητο με LPG, όπως το Renault Captur Eco-G ή το Dacia Sandero Eco-G, διατηρεί την ευκολία ενός θερμικού μοντέλου, δεν χρειάζεται φόρτιση, έχει μεγάλη αυτονομία λόγω των δύο ρεζερβουάρ και μπορεί να κινηθεί κανονικά και με βενζίνη όταν χρειαστεί. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα πρακτικό για οδηγούς που θέλουν χαμηλότερο κόστος χρήσης, αλλά δεν θέλουν να μπουν ακόμα στη λογική του υβριδικού ή του ηλεκτρικού.

Με βάση τα δύο παραδείγματα, ένας οδηγός που κάνει 1.000 χλμ. τον μήνα μπορεί να γλιτώνει περίπου 31 έως 33 ευρώ. Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 370 έως 395 ευρώ. Αν τα χιλιόμετρα ανεβούν στα 1.500 τον μήνα, η ετήσια οικονομία πλησιάζει ή ξεπερνά τα 550 ευρώ. Και αν μιλάμε για 2.000 χλμ. τον μήνα, τότε το όφελος μπορεί να φτάσει κοντά στα 750 ευρώ τον χρόνο. Άρα, η απάντηση στο ερώτημα είναι ξεκάθαρη: ένα αυτοκίνητο με LPG μπορεί να γλιτώνει περίπου 30 ευρώ τον μήνα στα 1.000 χλμ., με το ποσό να ανεβαίνει σημαντικά όσο αυξάνονται οι αποστάσεις. Δεν είναι λύση που αφορά μόνο επαγγελματίες ή ταξί. Είναι μια απολύτως ρεαλιστική επιλογή για τον ιδιώτη οδηγό που θέλει να μειώσει το κόστος καυσίμου χωρίς να αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες.

Τι κρατάμε;

Το LPG καίει περισσότερα λίτρα, αλλά κοστίζει σχεδόν τη μισή τιμή από τη βενζίνη

Στην πράξη γλιτώνεις περίπου 3 ευρώ ανά 100 χλμ.

Σε 1.000 χλμ. τον μήνα, το όφελος είναι περίπου 30–35 ευρώ

Όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα, τόσο μεγαλώνει και η διαφορά

Σε μοντέλα όπως Sandero, η απόσβεση έρχεται πολύ πιο γρήγορα λόγω μικρής διαφοράς τιμής αγοράς

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Renault Austral: Πλήρης υβριδική γκάμα με έως 200 ίππους – Τιμές και εξοπλισμός

Η ομάδα Citroën Racing Formula E εξασφάλισε ένα εκπληκτικό βάθρο στο Βερολίνο με τον Nick Cassidy και αύξησε την αποκομιδή βαθμών το Σαββατοκύριακο στο διπλό E-Prix του Βερολίνου!

Στην Ελλάδα η νέα Porsche Cayenne Coupe Electric – Η τιμή (video)