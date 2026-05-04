Η ομάδα Citroën Racing Formula E εξασφάλισε ένα εκπληκτικό βάθρο στο Βερολίνο με τον Nick Cassidy και αύξησε την αποκομιδή βαθμών το Σαββατοκύριακο στο διπλό E-Prix του Βερολίνου!

12η Σεζόν / Γύρος 7 / Σάββατο 02 Μαΐου

Στον 7ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA ABB Formula E στο Βερολίνο, η ομάδα Citroën Racing Formula E επέστρεψε στο βάθρο, με τον Nick Cassidy να σημειώνει εξαιρετική απόδοση και να κατακτά τη 2η θέση σε έναν στρατηγικά απαιτητικό αγώνα.

Σε 39 γύρους της πίστας Tempelhof μήκους 2,374 χιλιομέτρων, γνωστής για την τραχιά επιφάνεια, την τεχνική διάταξη και τους απρόβλεπτους, ενεργειακά ευαίσθητους ρυθμούς στους αγώνες, η διοργάνωση ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στη φήμη της ως μία από τις πιο στρατηγικά απαιτητικές στο ημερολόγιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες στην πίστα πρόσθεσαν ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας, με την φθορά των ελαστικών και τη διαχείριση της ενέργειας να αποδεικνύονται καθοριστικοί παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και του αγώνα.

Ξεκινώντας από την 5η θέση, ο Cassidy εκτέλεσε έναν εξαιρετικά ελεγχόμενο και έξυπνο αγώνα για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, κάτι που έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακό καθώς συνεχίζει να διαχειρίζεται ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα στη μέση του.

Μια τέλεια στρατηγική είδε τον Cassidy να παίρνει το Pit Boost στον 21ο γύρο πριν αναπτύξει τη Λειτουργία Επίθεσης (Attack Mode) στον 29ο γύρο, επιτρέποντάς του να μεγιστοποιήσει τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων τελευταίων γύρων.

Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τον Cassidy στην 5η θέση της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Οδηγών, ενώ η Citroën Racing Formula E Team ανεβαίνει στην 4η θέση του Πρωταθλήματος Ομάδων.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Jean-Éric Vergne είχε έναν πιο απαιτητικό αγώνα. Αφού έδειξε δυνατό ρυθμό στις ελεύθερες δοκιμές, όπου έφτασε κοντά στο να κατακτήσει την κορυφή σε επίπεδο χρόνων, ο Vergne ξεκίνησε από την 16η θέση μετά από προβλήματα με τα ελαστικά στις κατατακτήριες και πάλεψε σκληρά για να φτάσει στην 14η θέση.

12η Σεζόν / Γύρος 8 / Κυριακή 03 Μαΐου

Ο 8ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E έδωσε το πράσινο φως για τον δεύτερο αγώνα του Βερολίνου στο Tempelhof, με την ομάδα Citroën Racing Formula E να έχει ένα απογοητευτικό τέλος, σε ένα κατά τα άλλα πολύ ελπιδοφόρο Σαββατοκύριακο, με 22 βαθμούς συνολικά να προστίθενται στην πρωταθλητική της πορεία.

Μετά την εξαιρετική άνοδο του Nick Cassidy στο βάθρο στον 1ο Αγώνα το Σάββατο, η ομάδα συνέχισε δυναμικά την Κυριακή, μετατρέποντας τα μαθήματα που πήρε από μια εντυπωσιακή απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Cassidy εξασφάλισε την 3η θέση στην εκκίνηση μετά την πρόκρισή του στους ημιτελικούς, ενώ ο Jean-Éric Vergne παρατάχθηκε στην 5η θέση, μια σαφής απόδειξη της προόδου της ομάδας μετά τον αγώνα του Σαββάτου.

Μπροστά σε ένα sold out κοινό στην γερμανική πρωτεύουσα, ο αγώνας των 37 γύρων παρουσίασε μια διαφορετική στρατηγική πρόκληση σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Χωρίς Pit Boost σε λειτουργία και με δύο διαθέσιμες λειτουργίες Attack Mode, οι οποίες χωρίζονταν κατά την κρίση της ομάδας, η στρατηγική και ο χρόνος του αγώνα αποδείχθηκαν καθοριστικοί.

Ο αγώνας του Cassidy δυστυχώς διακυβεύτηκε νωρίς μετά από επαφή στον 8ο γύρο με τον Sebastien Buemi, η οποία τελικά οδήγησε σε ζημιά που έβαλε τέλος στον αγώνα του στους τελευταίους γύρους. Ο Νεοζηλανδός, ο οποίος είχε δείξει δυνατό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια, εγκατέλειψε λίγο πριν τον τερματισμό.

Ο άλλος οδηγός της ομάδας, ο Vergne, πάλεψε σκληρά με ένα έντονο και αμφίρροπο στην εξέλιξή του ανταγωνισμό για να φέρει το αυτοκίνητο στην 8η θέση, εξασφαλίζοντας τέσσερις πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Ενώ το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει το πλήρες δυναμικό της ομάδας, το Σαββατοκύριακο συνολικά έδειξε σαφή σημάδια προόδου, όπως τονίστηκε από τον τερματισμό του Cassidy στη 2η θέση στον 7ο Γύρο και τον ισχυρό ρυθμό στις κατατακτήριες δοκιμές και από τους δύο οδηγούς στον 8ο Γύρο.

Η ομάδα Citroën Racing Formula E θα επιστρέψει στην δράση με τον διπλό αγώνα που θα γίνει στις 16 και 17 Μαΐου για τους γύρους 9 και 10 του πρωταθλήματος, στους εμβληματικούς δρόμους του Μονακό.

Δηλώσεις:

Cyril Blais, επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Συνολικά, ήταν ένα θετικό Σαββατοκύριακο για την ομάδα. Φυσικά, ο αγώνας της Κυριακής ήταν λίγο απογοητευτικός με μόνο τέσσερις βαθμούς κέρδος, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά θετικά που μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Το βάθρο του Nick ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και την Κυριακή και οι δύο οδηγοί έκαναν εξαιρετική δουλειά στις κατατακτήριες, με δύο αυτοκίνητα στην πρώτη πεντάδα, κάτι που αποτελεί σαφές σημάδι της προόδου που έχουμε κάνει.

Δυστυχώς, αυτός ήταν ένας από εκείνους τους αγώνες όπου η θέση στις κατατακτήριες δεν μεταφράστηκε σε αποτέλεσμα αγώνα, και κατά κάποιο τρόπο ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσεις από πίσω παρά από μπροστά. Αυτό είναι προφανώς απογοητευτικό. Ο Nick ενεπλάκη σε ένα περιστατικό που δεν ήταν δική του ευθύνη, απλώς ένα από αυτά τα αγωνιστικά περιστατικά όπου κατέληξε στη λάθος πλευρά, γεγονός που κατέστρεψε τον αγώνα του.

Από την πλευρά του Jean-Éric, ήταν ένας πολύ απαιτητικός αγώνας με πολλές μάχες μεταξύ μας. Έπρεπε να διαχειριστούμε προσεκτικά την ενέργεια στην αρχή, ενώ αμυνόμασταν από τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν, κάτι που δυσκόλεψε την πλήρη αξιοποίησή της αργότερα στον αγώνα.

Ωστόσο, κερδίσαμε βαθμούς και στους δύο αγώνες, εξασφαλίσαμε ένα βάθρο το Σάββατο και δείξαμε δυνατό ρυθμό και απόδοση στις κατατακτήριες την Κυριακή. Μετά από μερικούς δύσκολους αγώνες πρόσφατα, το γεγονός ότι φύγαμε με 22 βαθμούς αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ενθαρρυντικό. Υπάρχουν ακόμη τομείς που πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά θα πάρουμε τα θετικά και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον».

Nick Cassidy, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος με το αποτέλεσμα του Σαββάτου. Οι δύο τελευταίοι αγώνες ήταν αρκετά δύσκολοι για μένα και δεν ένιωσα ότι έκανα αρκετά καλή δουλειά. Αλλά το Σάββατο ήμουν περήφανος για όσα πετύχαμε. Νομίζω ότι πήραμε τα πάντα από τον αγώνα, οπότε είναι ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Είναι ειλικρινά μία από τις καλύτερες επιδόσεις μου στη Formula E, κάτι που σημαίνει πολλά, ειδικά εδώ στο Βερολίνο, μια πίστα που είχα καλές επιδόσεις στο παρελθόν.

Είναι προφανώς απογοητευτικό που τελείωσε έτσι ο αγώνας της Κυριακής, ειδικά μετά από μια τόσο δυνατή εμφάνιση στις κατατακτήριες, επειδή βρισκόμαστε σε καλή θέση από την αρχή. Δυστυχώς, μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλεις στους αγώνες, και η Κυριακή ήταν μια από αυτές τις μέρες.

Ωστόσο, υπάρχουν σαφή θετικά στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε από το Σαββατοκύριακο στο σύνολό του. Δείξαμε ξανά δυνατό ρυθμό, η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά και το βάθρο ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για εμάς. Θα πάρουμε τα μαθήματα από αυτό το Σαββατοκύριακο, θα κρατήσουμε το κεφάλι μας χαμηλά και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορμή ενόψει του διπλού αγώνα στο Μονακό».

Jean-Éric Vergne οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Το πρώτο μέρος του αγώνα του Σαββάτου ήταν αρκετά θετικό και κατάφερα να αναρριχηθώ μπροστά. Ωστόσο, μετά το Pit Boost, βρέθηκα εκτός θέσης και ανίκανος να αγωνιστώ με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αυτό το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές μας δυνατότητες. Την Κυριακή, ξεκινώντας από την 5η θέση, δείξαμε πραγματικά τις δυνατότητες που είχαμε, οπότε είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε την πρόοδο που έκανε η ομάδα. Κάναμε ένα καλό βήμα στις κατατακτήριες και αυτό είναι κάτι θετικό πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε.

Ο ίδιος ο αγώνας ήταν πολύ απαιτητικός, εξαιρετικά σφιχτός, με πολλές μάχες, και δεν ήταν πάντα εύκολο να διαχειριστούμε την ενέργεια και τη θέση ταυτόχρονα. Δυστυχώς, η 8η θέση δεν είναι εκεί που θέλουμε να είμαστε, ειδικά ξεκινώντας από μπροστά, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε να πάρουμε μερικούς βαθμούς. Έχουμε μάθει πολλά στους δύο αγώνες του Βερολίνου, και υπάρχουν μερικοί σαφείς τομείς που μπορούμε να βελτιώσουμε. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός είναι εκεί, και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση. Θα πάρουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει αυτό το Σαββατοκύριακο και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί στο Μονακό».

