search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 17:55

Έκρηξη σε νοτιοκορεατικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Ελέγχονται τα αίτια

04.05.2026 17:55
hormuz-iliovasilema

Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκαν τη Δευτέρα σε πλοίο που συνδέεται με τη Νότια Κορέα στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Το πλοίο με σημαία Παναμά μετέφερε 24 μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων έξι Νοτιοκορεατών, και ήταν αγκυροβολημένο στο στενό κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από την έκρηξη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ανέφερε το υπουργείο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης και της πυρκαγιάς δεν είναι άμεσα γνωστή και ότι η κυβέρνηση ελέγχει τις λεπτομέρειες της ζημιάς.

«Η κυβέρνηση θα επικοινωνήσει στενά με τις αρμόδιες χώρες για το θέμα αυτό και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πλοίων και των μελών του πληρώματος μας εντός του Στενού του Ορμούζ», πρόσθεσε το υπουργείο.

Είκοσι έξι πλοία που σχετίζονται με τη Νότια Κορέα έχουν εγκλωβιστεί στο στενό από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης:

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

Στο κόκκινο η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Απειλές και προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν – «Εχουμε τον απόλυτο έλεγχο» ισχυρίζονται οι ΗΠΑ

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Βρετανός το επιβεβαιωμένο κρούσμα – Επαναπατρισμό ασθενών θα επιχειρήσει η Ολλανδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-mandalorian
ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός είναι ο δρόμος»: Ο Τραμπ ως… Mandalorian σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα του Star Wars

tileorasi
MEDIA

Πρωτιές τηλεθέασης για Alpha και ANT1, εναλλάξ το Σαββατοκύριακο (2-3/5)- Έκπληξη από το Open

plane brazil
ΚΟΣΜΟΣ

Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας (Video)

dasmoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά οχήματα: Δεν θέλουμε κλιμάκωση, λέει το Βερολίνο – Συνάντηση Ευρωπαίων – Αμερικανών

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Συνεργασία Κεντροαριστεράς με Αριστερά θέλει το 30% – Ανεβαίνουν τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

hormuz_ships_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:08
trump-mandalorian
ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός είναι ο δρόμος»: Ο Τραμπ ως… Mandalorian σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα του Star Wars

tileorasi
MEDIA

Πρωτιές τηλεθέασης για Alpha και ANT1, εναλλάξ το Σαββατοκύριακο (2-3/5)- Έκπληξη από το Open

plane brazil
ΚΟΣΜΟΣ

Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας (Video)

1 / 3