Έκρηξη σε νοτιοκορεατικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Ελέγχονται τα αίτια

Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκαν τη Δευτέρα σε πλοίο που συνδέεται με τη Νότια Κορέα στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Το πλοίο με σημαία Παναμά μετέφερε 24 μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων έξι Νοτιοκορεατών, και ήταν αγκυροβολημένο στο στενό κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από την έκρηξη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ανέφερε το υπουργείο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης και της πυρκαγιάς δεν είναι άμεσα γνωστή και ότι η κυβέρνηση ελέγχει τις λεπτομέρειες της ζημιάς.

«Η κυβέρνηση θα επικοινωνήσει στενά με τις αρμόδιες χώρες για το θέμα αυτό και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πλοίων και των μελών του πληρώματος μας εντός του Στενού του Ορμούζ», πρόσθεσε το υπουργείο.

Είκοσι έξι πλοία που σχετίζονται με τη Νότια Κορέα έχουν εγκλωβιστεί στο στενό από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

