Ο Τραμπ δεν αποκλείει τον πόλεμο με τη Βενεζουέλα ενώ στέλνει μήνυμα στον Μαδούρο: «Ξέρει ακριβώς τι θέλω»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα.

«Δεν το αποκλείω, όχι», δήλωσε στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Τραμπ διέταξε την Τρίτη «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και έρχονται και αναχωρούν από τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση στον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πρόσφατα και ένα πετρελαιοφόρο που κατασχέθηκε κοντά στη Βενεζουέλα.

Η εκστρατεία της κυβέρνησης έχει ήδη οδηγήσει σε 28 επιθέσεις με πλοία που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 100 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης μιας «διπλής επίθεσης» που ερευνάται από το Κογκρέσο.

Στην τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ δήλωσε πως δεν επιθυμεί να το συζητήσει όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει το ενδεχόμενο τέτοιες ενέργειες να οδηγήσουν σε πόλεμο.

Αλλά μετά από πίεση, επιβεβαίωσε ότι ήταν μια πιθανότητα και είπε ότι θα υπάρξουν επιπλέον κατασχέσεις πετρελαιοφόρων. Όταν ρωτήθηκε για ένα χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ απάντησε: «Εξαρτάται. Αν είναι αρκετά ανόητοι για να πλέουν, θα πλέουν πίσω σε ένα από τα λιμάνια μας».

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να πει αν η απομάκρυνση του Μαδούρο ήταν ο απώτερος στόχος του.

«Ξέρει ακριβώς τι θέλω», απάντησε ο Τραμπ. «Ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Η παραδοχή του Τραμπ ότι δεν αποκλείει έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα είναι σημαντική. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθούσε εδώ και καιρό να πάρει αποστάσεις από την μαχητική πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και το 2024 έκανε εκστρατεία υπέρ της δυνατότητας να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από ξένες συγκρούσεις.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Τραμπ είπε ότι «δεν πρόκειται να ξεκινήσει πόλεμο. Θα σταματήσω πολέμους».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις έγιναν σε σκάφη που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά και ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει την «τρομοκρατία των ναρκωτικών».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ προσπάθησε να υπερασπιστεί τις οικονομικές του πολιτικές σε μια εθνική ομιλία σε prime-time, καθώς οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να δείχνουν ότι παλεύουν με το κόστος ζωής.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα «μέρισμα πολεμιστών» ύψους 1.776 δολαρίων που θα διατεθεί σε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο μέλη του στρατού προς τιμήν της ίδρυσης του έθνους πριν από σχεδόν 250 χρόνια.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις πληρωμές «πολύ σύντομα» — «Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, όλα θα έχουν καταβληθεί» — και είπε ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσω του «One Big Beautiful Bill» και εσόδων από δασμούς.

«Κερδίζουμε τόσα πολλά χρήματα με τους δασμούς που μπορούμε να το κάνουμε αυτό και μας περισσεύουν πολλά», είπε.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι το εφάπαξ μπόνους για τα στρατεύματα θα κοστίσει περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια και θα καταβληθεί αντλώντας από τα στρατιωτικά κεφάλαια στέγασης από το One Big Beautiful Bill. Η νομοθεσία, την οποία υπέγραψε ο Τραμπ τον Ιούλιο, διέθεσε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μείωση του κόστους από την τσέπη των μελών των υπηρεσιών για δύο χρόνια.

Μια πηγή από τις πιστώσεις της Γερουσίας δήλωσε επίσης ότι τα χρήματα θα προέλθουν από εκεί, όχι από δασμούς, και ότι το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε αντ’ αυτού να δώσει τα χρήματα ως εφάπαξ πληρωμή αντί να δημιουργήσει προηγούμενο για το κόστος στέγασης στο μέλλον.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην υγειονομική περίθαλψη στις δηλώσεις του την Τετάρτη το βράδυ, κατακεραυνώνοντας «τις γιγάντιες εταιρείες ασφάλισης υγείας που έχουν πλουτίσει με δισεκατομμύρια δολάρια χρημάτων που θα έπρεπε να πηγαίνουν απευθείας στον λαό».

Είπε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να «αγοράζουν τη δική τους ασφάλιση υγείας, η οποία θα παρέχει πολύ καλύτερα οφέλη με πολύ χαμηλότερο κόστος. Θα είναι πολύ καλύτερη ασφάλιση υγείας».

Εκατομμύρια άνθρωποι που λαμβάνουν κάλυψη μέσω του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act) πρόκειται να δουν τα ασφάλιστρα υγείας τους να εκτοξεύονται τον επόμενο χρόνο, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής αρνήθηκαν να ζητήσουν ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα για την επέκταση των επιδοτήσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να καταργηθεί ο Νόμος για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act), γνωστός και ως Obamacare.

«Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, επειδή το Obamacare θα καταργηθεί αυτόματα επειδή κανείς δεν θα θέλει να το χρησιμοποιήσει. Πολύ ακριβό», δήλωσε στο NBC News.

Είπε επίσης ότι δεν σκοπεύει να ανακοινώσει ένα ευρύτερο σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης.

«Από όσο με αφορά, το παρουσίασα χθες το βράδυ», είπε. «Είναι πολύ απλό. Είναι ένα πολύ απλό σχέδιο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν γίνει εντελώς πλούσιες και πέρα ​​από κάθε κατανόηση. Λαμβάνουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, και δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό.Θα πληρώσουμε τα χρήματα απευθείας στον λαό», είπε.

«Μπορούν να χρησιμοποιούν λογαριασμούς υγειονομικής περίθαλψης. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν – ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουν, αλλά θα τους αφήσουμε να αγοράσουν τη δική τους υγειονομική περίθαλψη. Θα λάβουν πολύ καλύτερη υγειονομική περίθαλψη σε πολύ χαμηλότερη τιμή».

Κεντρικό επίκεντρο και για τα δύο κόμματα τον επόμενο χρόνο θα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τους Ρεπουμπλικάνους να γνωρίζουν ότι η απώλεια του ελέγχου οποιουδήποτε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου θα μπορούσε να οδηγήσει σε έρευνες και πονοκεφάλους για τον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα κρατήσουν και τα δύο σώματα, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ναι. Σίγουρα το ελπίζω».

