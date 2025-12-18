search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 13:58

Ρωσία: «Ο Τραμπ να μη κάνει το μοιραίο λάθος να επιτεθεί στη Βενεζουέλα» – Για «πολύ επικίνδυνη κατάσταση» μιλά το Κρεμλίνο

18.12.2025 13:58
putin 665- new

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα κάνει μοιραίο λάθος αναφορικά με τη Βενεζουέλα και πως η Μόσχα ανησυχεί για τις αμερικανικές αποφάσεις που απειλούν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε εντολή για «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων, που αποτελούν στόχο κυρώσεων και πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή εμπάργκο από τότε που οι ΗΠΑ συνέλαβαν δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο, υφιστάμενο κυρώσεις, στα ανοικτά της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, το οποίο μετέφερε εκατομμύρια βαρέλια αργού.

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζεται από λογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα κάνει μοιραίο λάθος», υπογραμμίζει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση.
Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι φιλική προς τη Ρωσία χώρα και πως η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση με «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».

Η Ρωσία επικαλέστηκε τον Σιμόν Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο στρατιωτικό που απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της νότιας Αμερικής από αιώνες ισπανικής κυριαρχίας και είχε πει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους δικούς του ηγέτες και ότι άλλες χώρες πρέπει να το σέβονται αυτό.
Το υπουργείο δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί εξομάλυνση του διαλόγου μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Καράκας και επαναβεβαίωσε τη αλληλεγγύη της Ρωσίας «με τον λαό της Βενεζουέλας μπροστά στις δοκιμασίες που περνούν».

Η Ρωσία στηρίζει την «πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο, που έχει στόχο την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας».

Το Κρεμλίνο ζητά αυτοσυγκράτηση

Το Κρεμλίνο ζήτησε σήμερα από χώρες της περιοχής να δείξουν αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα για να αποφευχθεί αυτό που χαρακτήρισε απρόβλεπτα γεγονότα και χαρακτήρισε την κλιμάκωση των εντάσεων «πιθανόν πολύ επικίνδυνη».

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, στον οποίο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε ως σύμμαχο και εταίρο της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

Χωρισμένοι σε δύο μπλοκ οι «27» της ΕΕ για την Ουκρανία: «Επιλέγουμε ή χρήματα σήμερα, ή αίμα αύριο» λέει ο Τουσκ

Rob Reiner: Τι δήλωνε για τον γιο του λίγο καιρό πριν το διπλό έγκλημα – «Καταστροφική τραγωδία, μη βιαστείτε να κρίνετε» λέει ο δικηγόρος του Nick

Ντροπιαστικές πλακέτες του Τραμπ για τους πρώην προέδρους – Αποθέωση για τον… εαυτό του, «χολή» για Μπάιντεν και Ομπάμα (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
artificial_intelligence
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:44
artificial_intelligence
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

1 / 3