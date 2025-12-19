Πούτιν: «Το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είναι με τη Ρωσία» – Καρότο και μαστίγιο προς την ΕΕ

Η Ρωσία δεν θα ξεκινήσει νέες «ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» εφόσον η Δύση την αντιμετωπίζει με «σεβασμό», δήλωσε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή.

Ερωτηθείς αν σχεδιάζει να ξεκινήσει μια άλλη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στο μέλλον, ο Πούτιν απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από το πώς θα αντιμετωπίσει η Δύση τη Ρωσία.

«Δεν θα υπάρξουν επιχειρήσεις αν μας φέρεστε με σεβασμό και φροντίζετε τα συμφέροντά μας, όπως ακριβώς προσπαθούμε συνεχώς να φροντίζουμε τα δικά σας, και μην μας εξαπατήσετε όπως κάνατε με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς», δήλωσε ο Πούτιν απαντώντας σε δημοσιογράφο του BBC.

«Είπαν ότι δεν θα υπάρξει καμία κίνηση προς ανατολάς ούτε μια ίντσα. Και τι; Όπως λένε εδώ, απλώς μας έκαναν πλάκα, αγνόησαν τα συμφέροντα ασφαλείας μας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Are we planning to attack Europe? What kind of nonsense is this? — Putin

«Russia is ready to work with the UK, Europe as a whole, and the US, but on an equal footing». pic.twitter.com/SvunnQ399D — Uncensored News (@Uncensorednewsw) December 19, 2025

Το ΝΑΤΟ έχει πολιτική ανοιχτών θυρών, που σημαίνει ότι οι χώρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης εάν το επιθυμούν. Στη συνέχεια, πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εκπληρώσει ορισμένα πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά κριτήρια. Η Φινλανδία και η Σουηδία – δύο χώρες με φημισμένη ουδέτερη στάση – είναι τα νεότερα μέλη της συμμαχίας, τα οποία αισθάνονται την ανάγκη να ενισχύσουν την ασφάλειά τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Putin on NATO Secretary General: “Rutte, do you even know how to read? What are you talking about, the war with Russia? Read the new US national security strategy!” pic.twitter.com/ygcu925w0b — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 19, 2025

Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με ίσους όρους.

Ερωτηθείς από το BBC για το όραμά του για το μέλλον της Ρωσίας, ο Πούτιν έδωσε μια μακροσκελή, απάντηση, καταλήγοντας με τον ισχυρισμό ότι το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είναι «με τη Ρωσία».

«Θέλω να ολοκληρώσω με κάτι άλλο: είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας – με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Ευρώπη και με τις ΗΠΑ, αλλά με ισότιμη βάση, με σεβασμό ο ένας για τον άλλον», είπε ο Πούτιν. «Αν τελικά φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όλοι θα ωφεληθούν».

Ο Ρώσος πρόεδρος επικαλέστηκε τον Χέλμουτ Κολ, τον πρώτο καγκελάριο μιας ενωμένης Γερμανίας, ο οποίος τάχθηκε τη δεκαετία του 1990 υπέρ της ενσωμάτωσης της Ρωσίας στην τάξη πραγμάτων υπό την ηγεσία της Δύσης, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο Κολ είχε πει «ότι το μέλλον της Ευρώπης, αν θέλει να παραμείνει ανεξάρτητο κέντρο πολιτισμού, πρέπει απαραίτητα να είναι μαζί με τη Ρωσία».

«Φυσικά αλληλοσυμπληρωνόμαστε, θα συνεργαστούμε και θα αναπτυχθούμε. Αν αυτό δεν συμβεί, η Ευρώπη θα εξαφανιστεί σταδιακά», είπε ο Πούτιν.

Ωστόσο, ο Κολ υποστήριξε τότε ότι η νεοσύστατη Ρωσική Ομοσπονδία θα έπρεπε να λάβει οικονομική βοήθεια και να γίνει δεκτή από τη Δύση για να βοηθηθεί η μετάβασή της στη δημοκρατία.

Παραχωρήσεις

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία κλήθηκε να κάνει συμβιβασμούς για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο και ότι συμφώνησε σε ορισμένους, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι πλέον «εξ ολοκλήρου» στο γήπεδο της Δύσης και της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ καταβάλλει «σοβαρές» και «ειλικρινείς» προσπάθειες για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ισχυρίστηκε ότι είχε «πρακτικά συμφωνήσει» με τις προτάσεις του Τραμπ στην Αλάσκα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Επομένως, το να πούμε ότι απορρίπτουμε οτιδήποτε είναι απολύτως λανθασμένο και δεν έχει καμία βάση. Η μπάλα είναι εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των Δυτικών αντιπάλων μας, ας πούμε έτσι», είπε.

Η Ρωσία, ωστόσο, αρνήθηκε να αποσύρει το αίτημά της για πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από τις ανατολικές περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που η Ρωσία δεν μπόρεσε να καταλάβει σε περισσότερο από μια δεκαετία μαχών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει η Ουκρανία να αποσυρθεί από περιοχές αυτών των δύο περιοχών – γνωστές ως Ντονμπάς – για να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ το θεωρούν αυτό ως συμβιβασμό μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών θέσεων.

Λίγο αργότερα, ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, επανέλαβε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να στοχεύει στην κατάληψη ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το πλέον αποσυρμένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας ήταν «ληστεία», προειδοποιώντας για «σοβαρές» συνέπειες εάν το μπλοκ αναβιώσει το σχέδιο.

Ερωτηθείς για τις συζητήσεις της Ευρώπης για τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ο Πούτιν είπε ότι «η κλοπή είναι η λάθος λέξη» για να περιγράψει την πολιτική.

JUST IN: Putin lashes out at Ukraine's vital £79bn war chest loaned by the EU 🚨#dailyexpress #putin #russiaukrainewar pic.twitter.com/kMYvb7FjHF — Express Politics (@ExpressPolitics) December 19, 2025

«Η κλοπή είναι μια μυστική αρπαγή περιουσίας. Αλλά εδώ προσπαθούν να το κάνουν ανοιχτά. Είναι ληστεία. Αλλά γιατί αποτυγχάνουν; Επειδή οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι σοβαρές για τους ληστές», είπε ο Πούτιν.

Για μήνες, η ΕΕ αγωνιούσε για το αν θα αξιοποιούσε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που πάγωσε μετά την έναρξη της ολοκληρωτικής εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Η αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε σχεδόν 250 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, μετά από συνομιλίες που διήρκεσαν μέχρι αργά το βράδυ, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συναίνεση και κατέφυγαν σε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αντί να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ευρώπη ανακοίνωσε νωρίς την Παρασκευή ότι θα δανείσει στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και του στρατού της έως το 2027.

Η ΕΕ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση του δανείου.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας θα «υπονομεύσει την εμπιστοσύνη» στην Ευρωζώνη.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη κιόλας ερώτηση είπε ότι δεν θεωρεί την Ουκρανία έτοιμη για διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, είπε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη και επιθυμεί να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα». Μάλιστα, υποστήριξε ότι πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για να τελειώσει τη «σύγκρουση… Μάς ζητήθηκε να συμβιβαστούμε, και δέχθηκα. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Δύσης και της Ουκρανίας».

«Η μπάλα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των δυτικών αντιπάλων μας, πρώτα απ’ όλα των ηγετών του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων χορηγών τους», τόνισε ο Πούτιν, ενώ δήλωσε έτοιμος «να διαπραγματευθώ και να τερματίσω τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα» και εκτίμησε ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν «κάποιες ενδείξεις» ότι είναι διατεθειμένη να δεσμευθεί σε διάλογο.

Ο «καλλιτέχνης» Ζελένσκι…

«Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι αυτό που λέω πάντα: είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση ειρηνικά, με βάση τις αρχές που παρουσίασα τον προηγούμενο Ιούνιο στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση», εξήγησε, ενώ δήλωσε ότι δεν αισθάνεται «υπεύθυνος» για τους θανάτους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον θάνατο ανθρώπων διότι δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στο Κίεβο.

Παράλληλα, αποκάλεσε έμπλεος ειρωνίας τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «καλλιτέχνη», αναφερόμενος σε βίντεο του Ουκρανού ηγέτη δίπλα στην στήλη του Κουπιάνσκ με το οποίο ήθελε να αποδείξει ότι η πόλη δεν έχει καταλειφθεί από Ρώσους. «Του προτείνω να μπει μέσα» στην πόλη είπε ο Πούτιν, υπονοώντας ότι το βίντεο είναι σκηνοθετημένο.

Ο Πούτιν είπε ότι κοντά στο Κουπιάνσκ, 3.500 στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένοι, και ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ουσιαστικά δεν έχουν πια στρατηγικά αποθέματα, κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει το Κίεβο να καταλήξει σε μια διευθέτηση, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των Ρώσων Ενόπλων Δυνάμεων μάχονται στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι περίπου το 20% της Ουκρανίας τελεί υπό ρωσική κατοχή, προσθέτοντας ότι τον Οκτώβριο ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία το 2025.Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρο το Λουχάνσκ, περίπου το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια κα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

O… περίεργος χάρτης

Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στον τοίχο πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο υπήρχε ένας μεγάλος χάρτης της Ρωσίας, ο οποίος περιλάμβανε, εκτός από το περίγραμμα της Κριμαίας, και τις τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα προσάρτησε το 2022, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα.

Ο χάρτης αντιμετωπίζεται από αναλυτές ως μήνυμα του Πούτιν σχετικά με τις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας, οι οποίες και αποτελεούν το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αποκλείει την ικανοποίησή τους.

