ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2025 16:28

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Στη φυλακή 61χρονος που νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

19.12.2025 16:28
viasmos

Σοκ στη Γερμανία από τη δράση ενός 61χρονου επιστάτη σχολείου που κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του την οποία νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε, σε μια υπόθεση που προσομοιάζει με εκείνη του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το CNN, ο Φερνάντο Π., βρέθηκε ένοχος για κακοποίηση της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, την οποία νάρκωνε επανειλημμένα και στη συνέχεια τη βίαζε, καταγράφοντας τα περιστατικά σε βίντεο και διαμοιράζοντας τα στο διαδίκτυο, εν αγνοία του θύματος. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση μετά από δίκη σε δικαστήριο στο Άαχεν, στη δυτική Γερμανία.



Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο άνδρας παραβίασε «τη πιο προσωπική σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δικαιωμάτων με ηχογραφήσεις σε 34 περιπτώσεις, εκ των οποίων σε 4 περιπτώσεις σε συνδυασμό με βιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη». Καταδικάστηκε επίσης για σεξουαλική καταναγκασμό και σεξουαλική επίθεση.

Αν και κατηγορήθηκε για εγκλήματα που εκτείνονται σε σχεδόν 15 χρόνια, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για αδικήματα μεταξύ 2018 και 2024. Αθωώθηκε για κάποιες άλλες κατηγορίες, οι λεπτομέρειες των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η ετυμηγορία έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά την καταδίκη του Γάλλου Ντομινίκ Πελικό ο οποίος στρατολογούσε δεκάδες αγνώστους από chatrooms για να βιάζουν και να κακοποιούν την τότε σύζυγό του Ζιζέλ, υπόθεση που είχε προκαλέσει αποτροπιασμό παγκοσμίως.

