Patriot Games όπως Hunger Games; Η ανακοίνωση Τραμπ και το όργιο σεναρίων

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια σειρά από εθνικές εορταστικές εκδηλώσεις για την επερχόμενη 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026 — και μία από αυτές ακούγεται σαν την πλοκή του… Hunger Games.

«Το φθινόπωρο, θα φιλοξενήσουμε τους πρώτους Πατριωτικούς Αγώνες: μια άνευ προηγουμένου τετραήμερη αθλητική εκδήλωση με τους σπουδαιότερους αθλητές λυκείου», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανακοίνωση στο YouTube. «Ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα από κάθε πολιτεία και επικράτεια».

Trump announces an "unprecedented four-day athletic event" with "one young man and one young woman from each state and territory" pic.twitter.com/MHiZngRs37 — FactPost (@factpostnews) December 18, 2025

Ο πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για τους Πατριωτικούς Αγώνες, εκτός από το να συμπεριλάβει μια δόση αντι-τρανς ρητορικής. «Υπόσχομαι ότι δεν θα υπάρχουν άνδρες που να παίζουν στα γυναικεία αθλήματα», ισχυρίστηκε. «Δεν θα το δείτε αυτό. Θα δείτε τα πάντα εκτός από αυτό».

Η είδηση ​​ήρθε στο πλαίσιο της ευρύτερης ανακοίνωσης του Τραμπ για το Freedom 250, μια νέα «δημόσια-ιδιωτική συνεργασία» που έχει αναλάβει την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Ο ιστότοπος Freedom 250 περιγράφει τους Πατριωτικούς Αγώνες ως μια εκδήλωση «εορτασμού της αριστείας, της ομαδικής εργασίας και της αμερικανικής υπερηφάνειας», ενώ ο σχετικός ιστότοπος America250 αναφέρει ότι η «εμπνευσμένη» εκδήλωση θα γιορτάσει «την πειθαρχία, το αθλητικό πνεύμα και την ομαδική εργασία, ενώ παράλληλα θα αναδείξει τα ποικίλα ταλέντα της νεολαίας της Αμερικής και θα φωτίσει την επόμενη γενιά ηγετών».

Κάποιοι αναγνώρισαν αμέσως τις ομοιότητες μεταξύ των Πατριωτικών Αγώνων και της σειράς The Hunger Games της Suzanne Collins, η οποία περιελάμβανε επίσης έναν νεαρό άνδρα και μία νεαρή γυναίκα από κάθε μία από τις «Περιφέρειες» των εθνών που αντιμετώπιζαν έναν ετήσιο αθλητικό αγώνα.

Ο επίσημος λογαριασμός X του Δημοκρατικού Κόμματος αντέδρασε στην είδηση ​​δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από την πρώτη ταινία των Hunger Games, στο οποίο ο κακός Πρόεδρος Coriolanus Snow (Donald Sutherland) εξηγεί την έννοια των αγώνων.

"And so it was decreed that, each year, the various districts of Panem would offer up, in tribute, one young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage and sacrifice." (The Hunger Games, 2012) https://t.co/fCx32lUMYb pic.twitter.com/3FJw4boQLv December 18, 2025

«Και έτσι διατάχθηκε ότι κάθε χρόνο, οι διάφορες περιοχές του Πάνεμ θα πρόσφεραν, ως φόρο τιμής, έναν νεαρό άνδρα και μια νεαρή γυναίκα για να πολεμήσουν μέχρι θανάτου σε μια εκδήλωση τιμής, θάρρους και θυσίας», λέει ο Snow στο βίντεο. «Ο μοναδικός νικητής, λουσμένος στα πλούτη, θα χρησιμεύει ως υπενθύμιση της γενναιοδωρίας και της συγχώρεσής μας. Έτσι θυμόμαστε το παρελθόν μας. Έτσι προστατεύουμε το μέλλον μας».

