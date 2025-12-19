Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι – Ποτάμια οι δρόμοι, ακυρώθηκαν πτήσεις (Video)

Παρέλυσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ντουμπάι, αλλά και το Αμπού Ντάμπι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Στο εμιράτο της Σάρτζα πλημμύρισε μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες και οι περαστικοί κυκλοφορούσαν χωρίς παπούτσια.

Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.

Video by: James Martinez/Gulf News



Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/H15OIjGvii — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country pic.twitter.com/iHu1iR0yo7 — The National (@TheNationalNews) December 19, 2025

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις κατοικίες τους και να βγουν μόνο αν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» για μετακίνηση.

عاصفة شديدة تجتاح مدينة المرفأ الامارتية pic.twitter.com/E1QnKTU03i — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) December 18, 2025

Εν τω μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε τουλάχιστον 13 πτήσεις από το Ντουμπάι, ενώ δεκάδες άλλες καθυστέρησαν.

Παρόμοιες εικόνες είχε δει η χώρα τον Απρίλιο του 2024, όταν είχαν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα στον κόσμο. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε.

