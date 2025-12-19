Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι – Ποτάμια οι δρόμοι, ακυρώθηκαν πτήσεις (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παρέλυσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ντουμπάι, αλλά και το Αμπού Ντάμπι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.
Στο εμιράτο της Σάρτζα πλημμύρισε μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες και οι περαστικοί κυκλοφορούσαν χωρίς παπούτσια.
Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις κατοικίες τους και να βγουν μόνο αν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» για μετακίνηση.
Εν τω μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε τουλάχιστον 13 πτήσεις από το Ντουμπάι, ενώ δεκάδες άλλες καθυστέρησαν.
Παρόμοιες εικόνες είχε δει η χώρα τον Απρίλιο του 2024, όταν είχαν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα στον κόσμο. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε.
Διαβάστε επίσης:
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Η σουηδική αστυνομία έκρινε «μη αποδεκτή» τη μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ για το βραβείο στη Ματσάδο
Ο γιος του Ρομπ Ρέινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν το διπλό φονικό – «Τα φάρμακα τον έκαναν επικίνδυνο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.