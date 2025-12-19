search
ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2025 20:13

Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι – Ποτάμια οι δρόμοι, ακυρώθηκαν πτήσεις (Video)

19.12.2025 20:13
Παρέλυσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ντουμπάι, αλλά και το Αμπού Ντάμπι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Στο εμιράτο της Σάρτζα πλημμύρισε μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες και οι περαστικοί κυκλοφορούσαν χωρίς παπούτσια.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις κατοικίες τους και να βγουν μόνο αν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» για μετακίνηση.

Εν τω μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε τουλάχιστον 13 πτήσεις από το Ντουμπάι, ενώ δεκάδες άλλες καθυστέρησαν.

Παρόμοιες εικόνες είχε δει η χώρα τον Απρίλιο του 2024, όταν είχαν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα στον κόσμο. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε.

