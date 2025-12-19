Guardian: Οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη που προκαλούν απορία – Η Γκιλφόιλ και οι διπλωματικές «κόκκινες γραμμές»

Στη νέα γενιά των πρεσβευτών των ΗΠΑ στην Ευρώπη αναφέρεται ο Guardian, μνημονεύοντας και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την Ευρώπη, και τονίζοντας ότι, όταν ο στόχος σου είναι να «βοηθήσεις την Ευρώπη να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της» επειδή είναι «αδύναμη», «σε παρακμή» και αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξάλειψη», η επιλογή άριστα εκπαιδευμένων στελεχών για την αποστολή είναι προφανώς υψίστης σημασίας.

Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, σε αυτούς περιλαμβάνονται: Ένας πρώην μεγιστάνας των μπέργκερ, η πρώην αρραβωνιαστικιά του πρωτότοκου γιου του, ο ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Houston Rockets, ένας παραγωγό μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, ο συνιδρυτής της PayPal, και ένας καταδικασμένος κακοποιός που είναι επίσης πατέρας του γαμπρού του.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, τους τελευταίους μήνες μια νέα «φουρνιά» πρεσβευτών των ΗΠΑ διορίστηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – και δεν άργησε να προκαλέσει απορία. «Είναι βασικά όλοι συγγενείς, στενοί φίλοι ή μεγάλοι χρηματοδότες [δωρητές]», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του. «Αυτό ήταν πάντα αμερικανική παράδοση, αλλά ποτέ τόσο απροκάλυπτα. Αυτοί είναι σαν οπαδοί του κινήματος Maga».

Άλλοι, ήταν πιο «ωμοί». «Η παραφροσύνη αυτών των υποψηφιοτήτων αντανακλά πλήρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το έθιμο και το νόμο. Μόνο η ιδιοτροπία μετρά», δήλωσε ο πρώην Γάλλος πρέσβης στις ΗΠΑ, Ζεράρ Αρό, μετά την ανακοίνωση μιας εκ των επιλογών του Αμερικανού προέδρου.

Πολλοί είναι πολυεκατομμυριούχοι, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Μαζί έχουν διοχετεύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του κινήματος Maga. Σχεδόν όλοι έχουν υμνήσει τον πρόεδρο επί μακρόν και δυνατά. Σχεδόν κανείς δεν έχει οποιαδήποτε διπλωματική εμπειρία.

Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ του Τραμπ, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο, υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει επικείμενη πολιτισμική κατάρρευση, καθώς η μετανάστευση μετατρέπει τμήματά της σε «πλειοψηφικά μη ευρωπαϊκά», ενώ η ΕΕ «υπονομεύει την κυριαρχία», λογοκρίνει την ελευθερία του λόγου και «καταστέλλει την πολιτική αντιπολίτευση».

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Από τη λάμψη, στα «κόκκινα όρια» της διπλωματίας

Μεταξύ εκείνων που έχουν επιφορτιστεί να πείσουν τη «Γηραιά Ήπειρο» να αλλάξει πορεία και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Τραμπ Τζούνιορ, η οποία έφτασε στην Αθήνα μέσα σε πολλή λάμψη και διπλωματικό glamour τον Νοέμβριο.

«Θα απολαύσετε αυτό το ταξίδι», είπε σε δεξίωση υποδοχής που διοργάνωσε ένας φίλος της, ο Έλληνας τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ. Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα», πρόσθεσε η Γκιλφόιλ, σύμφωνα με τον Guardian.

Έκτοτε, τα αιτήματα για μια συνάντηση μαζί της καταφθάνουν σωρηδόν – έως και 300 την ημέρα, εκμυστηρεύτηκε στον Guardian ένας διπλωμάτης. Οι επίδοξοι «μνηστήρες» ίσως ενθαρρύνονται από το αστείο της Γκιλφόιλ ότι, όσο βρίσκεται στην Αθήνα, μπορεί επίσης να «προσπαθήσει να βρει νέο σύζυγο».

Ένας πρώην υπουργός είπε στον Guardian ότι είχε μείνει άναυδος βλέποντας άνδρες βουλευτές να σκοντάφτουν ο ένας πάνω στον άλλον για να σφίξουν το χέρι της Γκιλφόιλ όταν έκανε την πρώτη της επίσκεψη στο ελληνικό κοινοβούλιο. «Ήταν, ειλικρινά, ντροπιαστικό», είπε.

Όμως, ενώ η άμεση σύνδεση της Γκιλφόιλ με τον στενό κύκλο του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, οι ενέργειές της έχουν ανησυχήσει ορισμένους. Η νέα πρέσβης δεν έχει διστάσει να υπερβεί διπλωματικές «κόκκινες γραμμές». Όταν ήταν με… το ζόρι έναν μήνα στη θέση της, η φανατική υποστηρίκτρια του Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά ανησυχίες για την «ατυχώς» εκτεταμένη επιρροή της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά.

«Είναι οξυδερκής, αλλά και πολύ ωμή και τόσο απροκάλυπτα αντιδιπλωματική, όσο ο Τραμπ», είπε στον Guardian επιχειρηματίας που έχει παρακολουθήσει τη Γκιλφόιλ εν δράσει. «Η προσέγγισή της είναι πολύ συναλλακτική».

Οι καλές σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχουν επίσης δημιουργήσει ερωτηματικά, ότι ο ενθουσιασμός της Γκιλφόιλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσέγγιση με την Τουρκία, μια προοπτική που έθεσε δημόσια ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα.

«Δεν θα μας εξέπληττε αν υπήρχε ένα “θερμό επεισόδιο” στο Αιγαίο που θα επέτρεπε στους δύο πρέσβεις να παρέμβουν και να “διορθώσουν” τις σχέσεις μεταξύ δύο φιλονικούντων μελών του ΝΑΤΟ», είπε πηγή. «Ακούγεται τρελό – αλλά δεν θέλει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι «παράξενες» επιλογές Τραμπ για την Ευρώπη

Σχετικά με άλλους πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ο Guardian αναφέρεται στον Τσαρλς Κούσνερ, 71 ετών, μεγιστάνα των ακινήτων με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 3,2 δισ. δολάρια. Είναι επίσης ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της κόρης του Τραμπ, Ιβάνκα.

Το 2005, ο Τσαρλς Κούσνερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο Παρίσι από τον Μάιο, δήλωσε ένοχος για 16 κατηγορίες φοροδιαφυγής, ψευδών δηλώσεων και παρεμπόδισης δικαιοσύνης (μεταξύ άλλων προσλαμβάνοντας σεξεργάτρια για να αποπλανήσει τον γαμπρό του, ο οποίος κατέθετε εναντίον του).

Ο Κούσνερ εξέτισε 14 μήνες στη φυλακή πριν λάβει χάρη από τον Τραμπ το 2020. Τρία χρόνια αργότερα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του δωρίζοντας 1 εκατ. δολάρια στην εταιρεία Make America Great Again Inc του Τραμπ.

Αν και στον Κούσνερ είχε ανατεθεί κυρίως να πιέσει το Παρίσι να χαλαρώσει γαλλικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς που δεν αρέσουν στις ΗΠΑ, ο ίδιος έγινε πρωτοσέλιδο με ανοιχτή επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στην οποία επέκρινε την έλλειψη επίσημης δράσης για την αντιμετώπιση της «δραματικής ανόδου του αντισημιτισμού στη Γαλλία».

Πιο πρόσφατα, λίγες ημέρες αφότου η Ουάσιγκτον υποσχέθηκε στήριξη σε «πατριωτικά κόμματα» στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «κάνει την Ευρώπη ξανά μεγάλη», ο πρέσβης δέχτηκε τη Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά της γαλλικής ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) για διαβουλεύσεις.

Άλλοι πιστοί του Τραμπ που στάλθηκαν στην Ευρώπη περιλαμβάνουν τον Άντριου Πάζντερ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην ΕΕ. Πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που έχει τα δικαιώματα των αλυσίδων γρήγορου φαγητού Hardee’s και Carl’s Jr, ο Πάζντερ υπερασπίστηκε αυτόν τον μήνα τη νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ οδηγεί σε «παρακμή των πολιτισμικών αξιών», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν την Ευρώπη να χάνει την ταυτότητά της.

Μία άλλη επιλογή του Τραμπ, είναι η πρέσβης των ΗΠΑ στο Λουξεμβούργο, η Στέισι Φάινμπεργκ, επιχειρηματίας, επενδύτρια, με δωρεές στους Ρεπουμπλικάνους, παραγωγός του Μπρόντγουεϊ, κληρονόμος και καλή φίλη του εκλιπόντος ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Πρόσφατα χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον σπουδαιότερο πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τον Τζορτζ Ουάσινγκτον».

Ακόμη, ο Τίλμαν Φερτίτα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της Ουάσιγκτον στη Ρώμη από το καλοκαίρι. Ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Houston Rockets και της Landry’s, που διαχειρίζεται περισσότερα από 600 ξενοδοχεία, εστιατόρια και καζίνο στις ΗΠΑ, ο Φερτίτα έχει εκτιμώμενη περιουσία 10,7 δισ. δολάρια.

Είναι επίσης το πρόσωπο της τηλεοπτικής εκπομπής Billion Dollar Buyer και συνεργάζεται επιχειρηματικά επί δεκαετίες με τον Τραμπ, ο οποίος κάποτε τον αποκάλεσε «δίδυμό» του.

Μια πιο πρόσφατη προσθήκη είναι και ο Κεν Χάουερι, συνιδρυτής της PayPal, ο οποίος αντιμετωπίζει την ιδιαίτερα λεπτή πρόκληση να πείσει τη Δανία ότι, όπως το έθεσε ο Τραμπ, η «ιδιοκτησία και ο έλεγχος από τις ΗΠΑ» της πρώην δανικής αποικίας της Γροιλανδίας είναι «απόλυτη αναγκαιότητα».

