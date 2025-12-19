Politico: Τα 5 κύρια μηνύματα της 5ωρης συνέντευξης του Πούτιν

Τα πέντε κύρια μυνήτατα της μαραθώνιας συνέντευξη ςπου παραχώρησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν συνόψισε το Politico.

Στη συνέντευξη ετήσια συνέντευξη ο Βλάντιμιρ Πούτιν είθισται να παρουσιάζει την πολιτική του πλατφόρμα. Όπως κάθε χρόνο, ήταν καλά χορογραφημένη ώστε ο Πούτιν να μεταδώσει το μήνυμα που επιθυμεί στους Ρώσους πολίτες.

Παραμένουμε σε φάση πολέμου

«Πόλεμος ή ειρήνη», τον ρώτησε η δημοσιογράφος, εισάγοντας το θέμα που θα κυριαρχούσε στην 5ωρη συνέντευξη. Απαντώντας στις ερωτήσεις στρατιωτικών ανταποκριτών, βετεράνων και συγγενών νεκρών στρατιωτών, ο Πούτιν φιλοτέχνησε την εικόνα ότι όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο κι ότι όποια προβλήματα έχουν προκύψει οφείλονται στη γραφειοκρατία.

Ο Πούτιν έστειλε το μήνυμα ότι η «νίκη», είναι « η ειρήνη υπό τους όρους της Ρωσίας» και είναι κοντά.

Ο πολιτικός αναλυτής Αντρέι Κολεσνίκοφ παρατήρησε ότι σε μία χρονική στιγμή που οι μετρήσεις δείχνουν ότι πολλοί Ρώσοι ανυπομονούν για κάποια μορφή ειρήνης, ο Πούτιν εντείνει τις εκκλήσεις για ενότητα στον κοινό πόλεμο.

Ειρήνη υπό τους όρους της Ρωσίας

Ο Πούτιν για να μην τα χαλάσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος για ειρήνη. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιήσε για να περιγράψει την ηγεσία της Ουκρανίας δείχνει το αντίθετο. Αναφέρθηκε στο «καθεστώς του Κιέβου», το οποίο πήρε την εξουσία μέσω «πραξικοπήματος», και δήλωσε ότι η Ρωσία πολεμά τον «νεοναζισμό». Υπονόησε επίσης τις απαιτήσεις της Μόσχας προς το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί από την ανατολική Ουκρανία. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επέκταση του ΝΑΤΟ ως αιτία του πολέμου.

ΕΕ και ΝΑΤΟ μην ανακατεύεστε

Ο Πούτιν αν και επαίνεσε την Κίνα και τη Λευκορωσία για τις στενές σχέσεις τους με τη Μόσχα, εξέφρασε την οργή του για τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σχεδόν απολογήθηκε που τους αποκάλεσε «γουρουνάκια», λέγοντας ότι «οι λέξεις γρίστησαν από το στόμα μου». Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να τους αποκαλέσει «κλέφτες», επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπέρ της Ουκρανίας.

Ο κύριος στόχος ήταν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Θέλω πραγματικά να ρωτήσω: Ακούς τι λες για προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία;. Μπορείς να διαβάσεις; Διάβασε την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ».

Απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του BBC τόνισε ότι «δεν θα υπάρξει άλλη στρατιωτική επιχείρηση, αν μας φερθείτε με σεβασμό και λάβετε υπόψη τα συμφέροντα μας».

Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα η ρωσική οικονομία

Επικαλούμενος στατιστικά στοιχεία, επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη ρωσική οικονομία και επαίνεσαι τις παρεμβάσεις που έγινα.

Ο Πούτιν υποστήριξε ακόμα, ότι οι νέοι κατατάσσονται εθελοντικά στον στρατό. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για περίπου ένα εκατομμύριο απώλειες και η μη αποστράτευση των επιστρατευμένων του 2022 δείχνουν τις δυσκολίες της Μόσχας να αναπληρώσει τις απώλειες.

Ο Κολεσνίκοφ σχολίασε πως «δεν δείχνει να ανησυχεί για το ανθρώπινο, οικονομικό ή ψυχολογικό κόστος» της συνέχισης της σύγκρουσης.

Παραδοσιακές αξίες

Αν και ο πόλεμος κυριάρχησε στη συνέντευξη, ο Πούτιν αναφέρθηκε και στις «παραδοσιακές αξίες».

Προειδοποίησε ότι στο μέλλον η ΕΕ μπορεί να επιχειρήσει να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία κάποιας χώρας, επειδή είναι συντηρητική. «Αύριο κάποιος μπορεί να αντιπαθήσει τις πολιτικές που αφορούν την LGBT κοινότητα», είπε και πρόσθεσε «στις μουσουλμανικές και ισλαμικές χώρες, υπάρχουν πολλοί πολύ αυστηροί νόμοι που προστατεύουν τις παραδοσιακές αξίες τους, οι οποίες είναι και οι δικές μας κοινές παραδοσιακές αξίες».

Ο Πούτιν επαίνεσε τον 23χρονο φοιτητή που έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. «Στον Καύκασο, έχουν την καλή παράδοση να παντρεύουν τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους», είπε.

Αυτό που ένωνε όλους όσους πολεμούσαν για τη Ρωσία στο μέτωπο, συνόψισε ο Πούτιν σε άλλη στιγμή, ήταν οι «κοινές αξίες» τους.

