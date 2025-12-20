search
ΚΟΣΜΟΣ

20.12.2025 00:30

Στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία του φακέλου Επστάιν – Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος

20.12.2025 00:30
epstein-eksot

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε να δημοσιοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν το σκάνδαλο Επστάιν, έπειτα από μήνες υπεκφυγών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα αυτό.

Τα έγγραφα αυτά, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών Αρχών για τον Νεοϋορκέζο επιδραστικό χρηματιστή και καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε το 2019, αναμένεται να ρίξουν «φως» στις σχέσεις του με εξέχουσες προσωπικότητες, εκ των οποίων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Υπέκυψε μετά τις αντιδράσεις ο Τραμπ

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διεξάγει προεκλογική εκστρατεία το 2024 δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια, ήταν επί μήνες απρόθυμος να τηρήσει την υπόσχεσή του, καταλήγοντας να χαρακτηρίσει «φάρσα» την υπόθεση αυτή, την οποία εργαλειοποίησε, όπως δήλωσε, η Δημοκρατική αντιπολίτευση.

Η βάση των οπαδών του Τραμπ «MAGA» («Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη»), εμμονική με το σκάνδαλο, αντέδρασε οργισμένα όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν είχε ανακαλύψει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων ή νέες διώξεις.

Έπειτα από μήνες έντονων αντιδράσεων, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να ενδώσει στις πιέσεις του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών και γερουσιαστών, θεσπίζοντας τον Νοέμβριο νόμο που απαιτεί από την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα που έχει στην κατοχή της.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Παρασκευή, 19/12, ότι ένα πρώτο μέρος του φακέλου, με εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, θα δημοσιοποιηθεί εντός της ημέρας και πρόσθετο υλικό «μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Οι διάσημοι φίλοι του Επστάιν

Ανάμεσα στα αρχεία, υπάρχει και υλικό με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του, όπως τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μπιλ Κλίντον, τον Μικ Τζάγκερ, τη Νταϊάνα Ρος κ.ά..

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, μέρος του υλικού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί, αλλά υπάρχουν και έγγραφα που ως σήμερα ήταν άγνωστα.

Σημειώνεται ότι από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν δίνονται λεπτομέρειες για τις φωτογραφίες, το πού και πότε έχουν ληφθεί, ή ποια πρόσωπα εικονίζονται.

Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό εδώ.

