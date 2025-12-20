Χάος στο Μπανγκλαντές: Κυλιόμενη σκάλα σε πανεπιστήμιο άρχισε «πετά» κόσμο με ιλιγγιώδη ταχύτητα (Video)

Σε πανεπιστημιούπολη στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, φοιτητές βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού όταν μια κυλιόμενη σκάλα στο χώρο του πανεπιστημίου BRAC άρχισε ξαφνικά να… τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Students at a university in Bangladesh had to time their jumps carefully off an escalator on Monday after it suddenly began running at a high speed, forcing them to leap off and quickly move out of the way of those still descending. https://t.co/4eTC1qSbJ7 pic.twitter.com/Xg7LAO5KV0 December 19, 2025

Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα και καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια των υποδομών του πανεπιστημίου και των μηχανολογικών του συστημάτων.

Στο βίντεο φαίνεται η σκάλα που κινείται πολύ γρήγορα λόγω τεχνικής βλάβης. Φοιτητές χάνουν την ισορροπία τους, κρατιούνται από τα κιγκλιδώματα και άλλοι βιάζονται να κατέβουν μόλις φτάνουν στο τέλος της διαδρομής για να μην σκοντάψουν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου προς το παρόν δεν έχει εκδώσει επίσημη εξήγηση για την αιτία της δυσλειτουργίας.

