search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 14:18

Χάος στο Μπανγκλαντές: Κυλιόμενη σκάλα σε πανεπιστήμιο άρχισε «πετά» κόσμο με ιλιγγιώδη ταχύτητα (Video)

20.12.2025 14:18
kyliomeni skala (1)

Σε πανεπιστημιούπολη στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, φοιτητές βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού όταν μια κυλιόμενη σκάλα στο χώρο του πανεπιστημίου BRAC άρχισε ξαφνικά να… τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα και καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια των υποδομών του πανεπιστημίου και των μηχανολογικών του συστημάτων.

Στο βίντεο φαίνεται η σκάλα που κινείται πολύ γρήγορα λόγω τεχνικής βλάβης. Φοιτητές χάνουν την ισορροπία τους, κρατιούνται από τα κιγκλιδώματα και άλλοι βιάζονται να κατέβουν μόλις φτάνουν στο τέλος της διαδρομής για να μην σκοντάψουν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου προς το παρόν δεν έχει εκδώσει επίσημη εξήγηση για την αιτία της δυσλειτουργίας.

Διαβάστε επίσης:

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

Συρία: Μπαράζ Αμερικανικών επιδρομών εναντίον του ISIS με 5 νεκρούς – Τραμπ: «Βαριά αντίποινα, πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά» (Video)

Χριστουγεννιάτικα ταξίδια: Βόρεια Ευρώπη, μεγάλες πόλεις και ελληνικά νησιά στις πρώτες επιλογές φέτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δικογραφία κατά αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου

mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

samaras karamanlis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

THEODORIKAKOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς» – «Πρώτο βήμα η χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων με 3,63 εκατ. ευρώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:09
diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δικογραφία κατά αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου

mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

1 / 3