search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 08:22

Ιράν: Eκτελέστηκε 27χρονος φοιτητής καταδικασμένος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

20.12.2025 08:22
sfyri-dikastirio-iran

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που, όπως ανακοίνωσε, είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ και για τη διατήρηση δεσμών με ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται εδώ και δεκαετίες σε έναν μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ, έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους που κατηγορούσε ότι είχαν δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ και ότι διευκόλυναν τις επιχειρήσεις του στη χώρα.

Με ομολογίες που «αποσπάστηκαν με βασανιστήρια»

Η οργάνωση Iran Human Rights που έχει έδρα στο Όσλο ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X ότι ο άνδρας αυτός, τον οποίο κατονόμασε ως τον 27χρονο φοιτητή αρχιτεκτονικής Αγίλ Κεσαβάρζ, καταδικάστηκε σε θάνατο με κατηγορίες που σχετίζονταν με κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ “οι οποίες στηρίχθηκαν σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια“.

Η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ κλιμακώθηκε σε πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ έπληξε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, και μέσω επιχειρήσεων που βασίστηκαν σε κομάντος της Μοσάντ που είχαν αναπτυχθεί βαθιά μέσα στη χώρα.

Φέτος αυξήθηκαν σημαντικά οι εκτελέσεις Ιρανών που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, ενώ πολλές θανατικές καταδίκες έχουν εκδοθεί τους τελευταίους μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Οργή Κλίντον για τις φωτογραφίες Επστάιν: «Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κρύψει στοιχεία»

Βολιβία: Μαζικά στους δρόμους ενάντια στην κατάργηση των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων – Διπλασιάστηκαν οι τιμές των εισιτηρίων

Πούτιν: Υπόσχεται να μην υπάρξουν άλλοι πόλεμοι αν η Δύση σεβαστεί τη Ρωσία – 7 νεκροί σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

metanastes_ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ: Νεκροί 4 μετανάστες σε κέντρα κράτησης από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου

spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλησπέρα στον… κανένα»: Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του Σπανούλη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:12
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

1 / 3