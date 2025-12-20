Ιράν: Eκτελέστηκε 27χρονος φοιτητής καταδικασμένος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που, όπως ανακοίνωσε, είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ και για τη διατήρηση δεσμών με ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται εδώ και δεκαετίες σε έναν μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ, έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους που κατηγορούσε ότι είχαν δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ και ότι διευκόλυναν τις επιχειρήσεις του στη χώρα.

Με ομολογίες που «αποσπάστηκαν με βασανιστήρια»

Η οργάνωση Iran Human Rights που έχει έδρα στο Όσλο ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X ότι ο άνδρας αυτός, τον οποίο κατονόμασε ως τον 27χρονο φοιτητή αρχιτεκτονικής Αγίλ Κεσαβάρζ, καταδικάστηκε σε θάνατο με κατηγορίες που σχετίζονταν με κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ “οι οποίες στηρίχθηκαν σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια“.

Η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ κλιμακώθηκε σε πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ έπληξε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, και μέσω επιχειρήσεων που βασίστηκαν σε κομάντος της Μοσάντ που είχαν αναπτυχθεί βαθιά μέσα στη χώρα.

Φέτος αυξήθηκαν σημαντικά οι εκτελέσεις Ιρανών που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, ενώ πολλές θανατικές καταδίκες έχουν εκδοθεί τους τελευταίους μήνες.

