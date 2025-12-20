Συρία: Μπαράζ Αμερικανικών επιδρομών εναντίον του ISIS με 5 νεκρούς – Τραμπ: «Βαριά αντίποινα, πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά» (Video)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν χθες Παρασκευή (19/12) αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του προέδρου Τραμπ να εκδικηθεί τον θάνατο δύο στρατιωτών του αμερικανικού στρατού που σκοτώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό τμήμα της χώρας το περασμένο Σάββατο (13/12).

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τουλάχιστον πέντε μέλη του ΙΚ σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

«Απόψε, οι αμερικανικές και ιορδανικές δυνάμεις χτύπησαν πάνω από 70 στόχους του ISIS στη Συρία με πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας. Ειρήνη μέσω δύναμης» έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού, δίνοντας στη δημοσιότητα και βίντεο από τα χτυπήματα.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HAWKEYE STRIKE στη Συρία με στόχο την εξάλειψη των μαχητών του ISIS, των υποδομών και των αποθηκών όπλων, ως άμεση απάντηση στην επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου, στην Παλμύρα», έγραψε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, στο X.

«Αυτό δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας», πρόσθεσε.

Τραμπ: Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσω Truth Social ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», αναφερόμενος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), έπειτα από την επίθεση πριν από σχεδόν μια εβδομάδα η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και διερμηνέα.

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε ο κ. Τραμπ, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα το Πεντάγωνο έκανε γνωστή την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης.

Με νεότερη ανακοίωση του Πενταγώνου, στο πλαίσιο μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και πυροβολικό χτύπησαν περισσότερους από 70 στόχους σε ολόκληρη την κεντρική Συρία την Παρασκευή, κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε αμείλικτα τους τρομοκράτες που επιδιώκουν να βλάψουν τους Αμερικανούς και τους εταίρους μας σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ σε ανακοίνωση μετά τις επιθέσεις που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «πολύ σοβαρή αντίποινα» για μια πρόσφατη επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς.

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

U.S. Forces Unleash Massive Strike Against ISIS in Syria



TAMPA, Fla. – U.S. forces have commenced a large-scale strike against ISIS infrastructure and weapons sites in Syria. This massive strike follows the attack on U.S. and partner forces in Syria on Dec. 13.



We will provide… — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε από την πλευρά του «μαζικό» πλήγμα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διεξήχθησαν πλήγματα στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και στη Ράκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Τις εκρήξεις ακολούθησαν «πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο» νοτιοδυτικά από τη Ράκα, είπε εξάλλου αξιωματούχος στην επαρχία, προσθέτοντας πως καταγράφτηκαν σε τομείς υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Εντωμεταξύ, η Συρία επανέλαβε το Σάββατο τη δέσμευσή της να καταπολεμήσει το Ισλαμικό Κράτος και να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης, σύμφωνα με δήλωση του συριακού υπουργείου Εξωτερικών, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη χώρα.

Ο άνδρας που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στην περιοχή της Παλμύρας, που καλύπτεται από έρημο, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοιο συμβάν στη Συρία αφότου κατέλαβε την εξουσία, πριν από έναν χρόνο και κάτι, συμμαχία ισλαμιστών και τζιχαντιστών, που μολαταύτα προσέγγισε τις ΗΠΑ.

Το ΙΚ κατείχε την περιοχή της Παλμύρας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την Ουάσιγκτον, το 2019.

Παρά την ήττα του, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί σε τομείς της αχανούς συριακής ερήμου συνεχίζουν να διαπράττουν σποραδικά επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του προσωρινού σύρου προέδρου Άχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο (βορειοανατολικά), καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό, ήγειρε ερωτήματα για το εάν αυτές οι δυνάμεις θα παραμείνουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε στο μισό τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία — ο αριθμός τους ωστόσο δεν είναι γνωστός επισήμως.

