Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 19/12, αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι επιθέσεις, που έρχονται ως αντίποινα για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών σε τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό τμήμα της Συρίας το περασμένο Σάββατο, στόχευσαν δεκάδες φερόμενους στόχους του ISIS, σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Συρίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλα κτίρια που σχετίζονται με επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ισλαμικού Κράτους.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, οι επιθέσεις πρόκειται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για «μαζική επίθεση».

«Δεν είναι η αρχή ενός πολέμου – Είναι μια δήλωση εκδίκησης»

Την είδηση επιβεβαίωσε και το Πεντάγωνο με ανακοίνωσή του.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HAWKEYE STRIKE στη Συρία με στόχο την εξάλειψη των μαχητών του ISIS, των υποδομών και των αποθηκών όπλων, ως άμεση απάντηση στην επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου, στην Παλμύρα», έγραψε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, στο X.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

«Αυτό δεν είναι η αρχή ενός πολέμου – είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας», πρόσθεσε.

