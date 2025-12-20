Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Μαϊάμι για την κρίσιμη συνάντηση όλα τα βλέμματα – Για «νέα χρονιά πολέμου» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Στο Μαϊάμι, όπου θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ αμερικανών και ρώσων αξιωματούχων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται τη στιγμή που οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας έχουν κλιμακωθεί παρά τον πυρετό των διπλωματικών προσπαθειών για εξεύρεση λύσης.

Ο ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταβαίνει στις ΗΠΑ, όπου έχει ξεκινήσει κύκλος συνομιλιών.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον μεγιστάνα των ακινήτων και νυν διπλωμάτη Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κορυφαίος διπλωμάτης και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να συμμετάσχει και ο ίδιος στις συνομιλίες, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Καθ’οδόν προς το Μαϊάμι», ο Ντμίτριεφ έγραψε σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στο οποίο πρόσθεσε emoji με ένα περιστέρι και σύντομο βίντεο που δείχνει τον πρωινό ήλιο να περνά μέσα από τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες.

On the way to Miami 🕊️.



As warmongers keep working overtime to undermine the US peace plan for Ukraine, I remembered this video from my previous visit – light breaking through the storm clouds. 🌤️ pic.twitter.com/LESPIc7qIS December 20, 2025

«Καθώς οι πολεμοχαρείς συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία, θυμήθηκα αυτό το βίντεο από την προηγούμενη επίσκεψή μου: το φως που διαπερνά τα σύννεφα της καταιγίδας», συνέχισε.

Ομάδα Ουκρανών και ομάδα Ευρωπαίων έχουν επίσης μεταβεί στην πόλη της Φλόριντα για να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο είναι απίθανο ο Κίριλ Ντμίτριεφ να έχει άμεσες διαπραγματεύσεις με τους ουκρανούς και τους ευρωπαίους διαπραγματευτές καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

Ζελένσκι: Η Ουάσιγκτον πρότεινε συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας στο Μαϊάμι

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πάντως σήμερα πως οι ΗΠΑ πρότειναν μια συνάντηση με τους Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι όπου οι τελευταίοι έχουν μεταβεί για συνομιλίες με τους Αμερικανούς επί τους σχεδίου τους για την Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον «πρότεινε μια μορφή, εξ όσων γνωρίζω, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να παραστούν και ότι «θα είχε νόημα να υπάρξει μια τέτοια κοινή συνάντηση (…) αφού ενημερωθούμε για τα πιθανά αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα».

Επιπλέον, ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους δήλωσε σήμερα ότι δεν εναπόκειται στον Ρώσο πρόεδρο να αποφασίσει για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε χθες να εννοηθεί πως η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει τα πλήγματά της σε βάθος την ημέρα που θα διεξαχθεί μια εκλογική αναμέτρηση.

«Δεν εξαρτάται από τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν να αποφασίσει πότε και υπό ποια μορφή θα λάβουν χώρα οι εκλογές στην Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο διοργάνωσης εκλογών στα εδάφη που βρίσκονται τώρα υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων.

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις

Ο ουκρανός πρόεδρος διαπίστωσε από την πλευρά του «πρόοδο» προς έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσιγκτον όσον αφορά το περιεχόμενο ενός σχεδίου για να προτείνουν στη Μόσχα με στόχο να μπει τέλος στις εχθροπραξίες. Ο ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ωστόσο ότι η Ρωσία προετοιμάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Οι ΗΠΑ πρότειναν, πριν από πάνω από έναν μήνα, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που άρχισε όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Το αρχικό αυτό κείμενο, το οποίο είχε θεωρηθεί από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ευνοϊκό σε μεγάλο βαθμό προς τις θέσεις του Κρεμλίνου, έχει έκτοτε τροποποιηθεί ύστερα από διαβουλεύσεις με το Κίεβο.

Οι λεπτομέρειες της νέας εκδοχής δεν έχουν γίνει γνωστές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Guardian: «Θάψιμο της υπόθεσης Έπσταϊν με δόσεις» – «Πώς θόλωσαν τις σχέσεις με τον Τραμπ»

Τραγωδία στην Ινδία: Νεκροί 7 ελέφαντες μετά από σύγκρουση με τρένο (Video)

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να αποκόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα